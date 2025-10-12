El Lobo cumplió el sueño del ascenso.

¡Y un día se le dio al viejo Lobo! Después de batallar toda una vida en las diferentes categorías de ascenso, Gimnasia y Esgrima llegó a Primera División para la locura de toda su gente. El blanquinegro jugará en 2026 la máxima categoría del fútbol argentino y la otra mitad del Parque General San Martín está de fiesta. Y cómo no subrayarlo.

Gimnasia es un campeonazo. Así, con todas las letras. Protagonizó de punta a punta el torneo de Primera Nacional y llegó holgado a la gran final para coronarse en un partido no apto para cardíacos, porque el desenlace ante Deportivo Madryn en la cancha de Platense fue tremendo. De estar a 2 minutos de volver a perder un mano a mano por el ascenso pasó a empatarlo, para pelearlo luego y ganarlo por penales. Impresionante, y bajo la copiosa lluvia de Buenos Aires. Soñado.

gimnasia 2
El Mensana no dejó dudas, fue el mejor. Sin brillar -como generalmente ocurre en las finales-, superó en juego al elenco patagónico y en los disparos desde los doce pasos se hizo gigante, tan gigante como el premio que se trae a Mendoza.

El conjunto de Ariel Broggi alcanzó la gloria máxima por su fútbol, temple y personalidad. Lo demostró a lo largo de 2025 y, con la base que había dejado Ezequiel Medrán, se perfeccionó y apostó a ganador desde el principio. Entonces no es producto de la casualidad el final de esta novela.

gimnasia 1
Las manos firmes de Rigamonti en los penales, la zurda punzante y decisiva de Lencioni, la entrega de Mondino y, a decir verdad, todo el empuje que exhibió el plantel blanquinegro se tradujeron en una victoria tan justa como histórica.

Y cómo lo estará festejando en el cielo el Víctor Legrotaglie

Por si alguno no se dio cuenta, hay que remarcar un datazo: ¡Mendoza ya metió 3 equipos en Primera! Junto a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia (el rival de toda la vida), Gimnasia y Esgrima se prueba el traje de gala de la Liga Profesional para comenzar a darle forma a un nuevo sueño, el de la permanencia.

Este es acaso el logro mayor de Gimnasia y Esgrima desde su fundación en 1908. Porque si bien jugó los viejos Nacionales y escribió páginas inolvidables en el fútbol mendocino, haberse coronado campeón del Torneo de Primera Nacional 2025 se posiciona como la gesta dorada de los “Caracoles” de la Capital mendocina.

Ahora, absolutamente todo el Parque General San Martín es de Primera. Completito. Y el futbolero lo festeja porque sabe que Mendoza suma respeto y se mete de lleno en la conversación a nivel nacional.

¡Salud, Lobo!

