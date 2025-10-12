El conjunto de Ariel Broggi alcanzó la gloria máxima por su fútbol, temple y personalidad. Lo demostró a lo largo de 2025 y, con la base que había dejado Ezequiel Medrán, se perfeccionó y apostó a ganador desde el principio. Entonces no es producto de la casualidad el final de esta novela.

gimnasia 1 El Lobo es campeón y voló a Primera.

Las manos firmes de Rigamonti en los penales, la zurda punzante y decisiva de Lencioni, la entrega de Mondino y, a decir verdad, todo el empuje que exhibió el plantel blanquinegro se tradujeron en una victoria tan justa como histórica.

Y cómo lo estará festejando en el cielo el Víctor Legrotaglie…

Por si alguno no se dio cuenta, hay que remarcar un datazo: ¡Mendoza ya metió 3 equipos en Primera! Junto a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia (el rival de toda la vida), Gimnasia y Esgrima se prueba el traje de gala de la Liga Profesional para comenzar a darle forma a un nuevo sueño, el de la permanencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1977187609492226319&partner=&hide_thread=false EL LOBO YA SALIÓ CAMPEÓOOOOOOON



@ArgentinaFCOK pic.twitter.com/KpwH7YR95E — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) October 12, 2025

Este es acaso el logro mayor de Gimnasia y Esgrima desde su fundación en 1908. Porque si bien jugó los viejos Nacionales y escribió páginas inolvidables en el fútbol mendocino, haberse coronado campeón del Torneo de Primera Nacional 2025 se posiciona como la gesta dorada de los “Caracoles” de la Capital mendocina.

Ahora, absolutamente todo el Parque General San Martín es de Primera. Completito. Y el futbolero lo festeja porque sabe que Mendoza suma respeto y se mete de lleno en la conversación a nivel nacional.

¡Salud, Lobo!