Prohibido beber agua de canilla: mapa revela zonas críticas de contaminación en el país

El Mapa de Arsénico, bajo la responsabilidad del Dr. Jorge Daniel Stripeikis, ofrece una visión detallada de la distribución de arsénico en reservorios de agua subterránea y superficial a lo largo de la Argentina.

Un mapa revelador del agua

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) presenta el Mapa de Arsénico, una herramienta esencial para monitorear la presencia de arsénico en el agua de diversas regiones del país.

La ingesta sostenida en el tiempo de aguas contaminadas con arsénico incrementa el riesgo de padecer un cuadro clínico tipificado como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Su falta de tratamiento genera patologías como el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y/o persistente y fibrosis pulmonar.

mapa argentina agua

La contaminación por arsénico es natural e histórica. Los valores cuantificados no cambian demasiado con el tiempo. La presencia de arsénico puede varias según la profundidad del pozo del cual se alimenta el domicilio.

Las provincias que se ven más afectadas por la presencia de Arsénico en el agua son Buenos Aires. Córdoba, Salta y Jujuy.

Las clasificaciones son