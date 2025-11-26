Prohibido beber agua de canilla: mapa revela zonas críticas de contaminación en el país

Muchas zonas del país se ven afectadas por la contaminación del agua y debido a esto la proporcionada por la canilla puede estar contaminada. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) realizó un mapa en el que grafica las zonas que se ven afectadas por los grandes grados de arsénico.
¿Para qué sirve un mapa del arsénico?
La presencia de arsénico en aguas subterráneas de la Argentina en niveles superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud podría afectar potencialmente a más de cuatro millones de habitantes.
La ingesta sostenida en el tiempo de aguas contaminadas incrementa el riesgo de padecer un cuadro clínico tipificado como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Su falta de tratamiento genera patologías como el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y/o persistente y fibrosis pulmonar.
El Mapa de Arsénico, bajo la responsabilidad del Dr. Jorge Daniel Stripeikis, ofrece una visión detallada de la distribución de arsénico en reservorios de agua subterránea y superficial a lo largo de la Argentina.
Un mapa revelador del agua
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) presenta el Mapa de Arsénico, una herramienta esencial para monitorear la presencia de arsénico en el agua de diversas regiones del país.
La ingesta sostenida en el tiempo de aguas contaminadas con arsénico incrementa el riesgo de padecer un cuadro clínico tipificado como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Su falta de tratamiento genera patologías como el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y/o persistente y fibrosis pulmonar.
La contaminación por arsénico es natural e histórica. Los valores cuantificados no cambian demasiado con el tiempo. La presencia de arsénico puede varias según la profundidad del pozo del cual se alimenta el domicilio.
Las provincias que se ven más afectadas por la presencia de Arsénico en el agua son Buenos Aires. Córdoba, Salta y Jujuy.
Las clasificaciones son
- Menor a 10 ppb: Agua segura para consumir según los valores máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
- 10 a 50 ppb: Precaución. Se deben completar estudios para decidir si consumiendo agua con estos valores se aumenta la posibilidad de desarrollar cuadros de enfermedades como el HACRE.
- Mayor a 50 ppb: No consumir para ingesta directa y cocción de alimentos. Reemplazar por otra fuente de agua segura.