La Corte Suprema de Justicia de la Nación asestó un golpe definitivo contra el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, al dejar firmes dos condenas en su contra y ratificar la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
La Corte ratificó que Guillermo Moreno quede inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos
Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio del kirchnerismo, agotó las instancias judiciales. Está condenado por amenazas coactivas y peculado
Guillermo Moreno fue una figura central de la política económica kirchnerista durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el primero de Cristina. Moreno queda así definitivamente fuera del ámbito público por una sentencia judicial inapelable.
Las penas ratificadas por la Corte son de 2 años y 2 años y medio de prisión en suspenso. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los últimos recursos presentados por la defensa del exfuncionario, volviendo las sentencias firmes.
Los casos que sellaron la inhabilitación de Guillermo Moreno
Las dos condenas firmes se vinculan a sendos episodios de alto perfil durante la gestión de Guillermo Moreno:
Amenazas Coactivas (El Caso Papel Prensa): Moreno fue condenado por la irrupción en la asamblea de accionistas de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010. En un acto de violencia explícita, el entonces secretario ingresó al recinto con guantes de boxeo y un casco de sparring, profiriendo amenazas y forzando la suspensión de la votación.
Peculado e Incitación a la Violencia (El Caso Cotillón): La segunda condena se dictó por el delito de peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva. Este fallo se refiere al uso de fondos públicos para financiar la impresión de cotillón con consignas hostiles contra el Grupo Clarín, como “Clarín miente”. Estos artículos promocionales fueron distribuidos masivamente entre 2011 y 2013 desde la Secretaría de Comercio.
En la causa del cotillón, también resultaron condenados los exdirectivos del Mercado Central, Fabián Dragone y Guillermo Cosentino.