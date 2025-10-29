La Corte ratificó que Guillermo Moreno quede inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos

Guillermo Moreno fue una figura central de la política económica kirchnerista durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el primero de Cristina. Moreno queda así definitivamente fuera del ámbito público por una sentencia judicial inapelable.

guillermo moreno.jpg Guillermo Moreno, fue un funcionario de alto perfil durante el kirchnerismo.

Las penas ratificadas por la Corte son de 2 años y 2 años y medio de prisión en suspenso. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los últimos recursos presentados por la defensa del exfuncionario, volviendo las sentencias firmes.