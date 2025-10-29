El gobierno nacional actualizó hasta un 35% el nomenclador de discapacidad tras numerosos reclamos

pensiones no contributivas anses auditoria discapacidad (1).jpg La medida fue oficializada por el Ministerio de Salud de la Nación.

El aumento busca sostener la calidad de los servicios en discapacidad

Desde el organismo señalaron que el aumento busca sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de las prestaciones en internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación.

Además, remarcaron que la actualización permitirá mantener los valores de las prestaciones, "aportando estabilidad a las relaciones entre prestadores, obras sociales y el Estado".

El ajuste del nomenclador constituye una herramienta central para la financiación del sistema, ya que determina los valores reconocidos por el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores.

La semana pasada, el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad que el gobierno nacional había suspendido. Además, distintas organizaciones sociales y políticas y familiares de personas con discapacidad llevan meses de reclamos por un aumento.