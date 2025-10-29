Después de meses de reclamos, el gobierno nacional anunció este miércoles una actualización de entre el 29% y el 35% de los valores del nomenclador que determina los montos abonados a los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
El gobierno nacional actualizó hasta un 35% el nomenclador de discapacidad tras numerosos reclamos
El aumento se aplicará de forma escalonada entre octubre y diciembre. Busca sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de las prestaciones
La medida se oficializó a través de la Jefatura de Gabinete y se aplicará de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2025, con el objetivo de acompañar el aumento de los costos del sector y brindar mayor previsibilidad al sistema.
Según informó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el incremento abarcará diversas prestaciones contempladas en el nomenclador nacional, que sirve como referencia para instituciones públicas y privadas.
El aumento busca sostener la calidad de los servicios en discapacidad
Desde el organismo señalaron que el aumento busca sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de las prestaciones en internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación.
Además, remarcaron que la actualización permitirá mantener los valores de las prestaciones, "aportando estabilidad a las relaciones entre prestadores, obras sociales y el Estado".
El ajuste del nomenclador constituye una herramienta central para la financiación del sistema, ya que determina los valores reconocidos por el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores.
La semana pasada, el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad que el gobierno nacional había suspendido. Además, distintas organizaciones sociales y políticas y familiares de personas con discapacidad llevan meses de reclamos por un aumento.