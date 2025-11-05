Independiente Rivadavia sumó el más importante título de su vitrina

Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia logró su primer título nacional al vencer a Argentinos Juniors en Copa Argentina y jugará la Copa Libertadores del año que viene

Omar Romero
Por Omar Romero
Independiente Rivadavia lo hizo. En su segunda temporada en Primera logró salir campeón de la Copa Argentina y clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Independiente Rivadavia este miércoles logró su primer título nacional al consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025 y logró su pasaje a la Copa Libertadores del año que viene, y sumó un nuevo trofeo a su vitrina. La Lepra tiene un rico historial con todos los títulos que ganado desde su fundación el 24 de enero de 1913.

El equipo de Alfredo Berti le ganó por 5 a 3 penales a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina y se consagró como el primer equipo mendocino en lograr un título nacional en la máxima categoría del fútbol.

Es el equipo más ganador de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF), con 25 títulos. Entre los logros deportivos se destaca dos títulos en el Federal A que le permitieron ascender a la Primera Nacional y uno a Primera División.

Son 25 títulos en la Liga Mendocina

En la Liga Mendocina se consagró campeón en 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1932, 1935, 1936, 1938, 1940, 1945, 1960, 1961, 1962, 1965, 1967, 1970, 1972, 1976, 1978, 1992-93, 1993-94, 2007 y 2010.

Lepra ascenso 1999

El recordado ascenso en el 1999 bajo la conducción de Pablo Comelles

La Lepra el 27 de junio de 1999, lograba el primer ascenso a la Primera Nacional, al consagrarse en el Gargantini, cuando por la penúltima fecha de la segunda rueda del certamen derrotaba a Villa Mitre por 2 a 0. Los tantos fueron convertidos por Claudio Del Bosco. El equipo era orientado por Agustín Comelles y, que entre sus filas contaba con el “Turco” García.

Embed - Ascenso 1999 de Independiente Rivadavia

En el 2007 le ganó la final a Guillermo Brown y ascendió a la Primera Nacional

En el 2006-2007 volvió a conseguir el título del Torneo Argentino A al imponerse en las finales a Guillermo Brown de Puerto Madryn, el 5 de julio de 2007, del viejo Argentino A (Federal A) a la segunda categoría del fútbol argentino el por entonces Nacional B.Con Daniel Vila como presidente, lograba el ansiado ascenso al Nacional B.

Para los hinchas de la Lepra fue inolvidable aquella gloriosa jornada en el estadio Bautista Gargantini. Tras igualar en el resultado global, el ascenso se logró tras vencer en la definición por penales a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 3 a 2, con la figura del Flaco Vivaldo que atajó los disparos de Levato y Tomassini y Luque.

El equipo dirigido por Arnaldo Sialle en el partido de ida había perdido 1 a 0 y en la vuelta ganó 2 a 1 con goles de Cipriani y Aranda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1279812803906453504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1279812803906453504%7Ctwgr%5Ea0cfc7d839aa7d4382273e9e3d5437c61897207f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fovacion%2Ffutbol%2Fcumplen-13-anos-ascenso-lepra-nacional-b-07052020_pLgKrGcmF&partner=&hide_thread=false

El título en el 2023 que le dio el histórico ascenso a Primera División

En la temporada 2023, consiguió el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol: terminó primero en la Zona B y jugó la final a partido único contra Almirante Brown, primero de la Zona A. El partido terminó 2 a 0, con los tantos en los minutos finales del tiempo suplementario.

El partido se disputó el 29 de octubre de 2023. Victorio Ramis y Braian Sánchez, fueron los autores de los goles del Independiente Rivadavia campeón.

Embed - Almirante Brown 0-2 Independiente Rivadavia | Primera Nacional | Final

Independiente Rivadavia además participó en seis ediciones de los viejos Torneos Nacionales: 1968, 1973, 1977, 1979, 1980 y 1982 (terminó segundo en el grupo y pasó de ronda, donde fue eliminado por Ferro Carril Oeste en cuartos de final, quien finalmente sería el campeón).

Todos los títulos de Independiente Rivadavia en su historia

  • 25 títulos en la Liga Mendocina
  • 15/08/1968 Campeón Torneo Regional
  • 22/06/1980 Campeón Torneo Regional
  • 06/12/1982 Campeón Torneo Regional
  • 27/06/1999 Campeón Torneo Argentino A
  • 05/07/2007 Campeón Torneo Argentino A
  • 29/10/2023 Campeón Primera Nacional

