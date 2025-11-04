Karina Milei reunió a los diputados nacionales electos, incluidos Luis Petri y Julieta Metral

karina milei con legisladores nacionales electos libertarios Karina Milei les pidió "compromiso" a los diputados nacionales electos de LLA. Noticias Argentinas

La hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia les pidió compromiso a los legisladores que asumirán en el próximo período y les regaló a todos ejemplares de la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara Baja.

Fueron cerca de 60 los diputados y algunos senadores libertarios electos que participaron del encuentro que fue, por sobre todo, de camaradería.

Karina Milei, en nombre de Javier Milei

En un primer momento se barajó la posibilidad de que los dirigentes fueran recibidos por el presidente Javier Milei, pero al el mandatario no formó parte del encuentro y arribó a la Casa Rosada cuando la reunión estaba terminando, poco antes de las 15.

Para este miércoles, en tanto, está prevista una cumbre similar con los senadores electos por el partido violeta.

Fuentes que participaron del encuentro revelaron que se trató de una reunión “de camaradería” e “introductoria” de cara al rol que tendrám desde el 10 de diciembre como nuevos integrantes del bloque de diputados de LLA.

No se habló profundamente de los proyectos de reformas tributaria o laboral, que el gobierno puso como objetivos, cuando cuente a partir del 10 de diciembre bancadas mucho más nutridas que las que tiene hasta ahora.

luis petri karina milei patricia bullrich Luis Petri, Karina Milei y Patricia Bullrich tras el encuentro en Casa Rosada. Foto: La Libertad Avanza

Karina Milei, que es presidenta de LLA, pidió “compromiso” a los nuevos diputados para la etapa que viene y destacó la representación que el partido violeta tienen en todas las provincias, al haber sido único espacio que se presentó en las 24 jurisdicciones del país en los comicios nacionales.

“Fue una presentación con los diputados electos para tener un primer panorama de lo que va a ser el año parlamentario. Trabajamos dos años para tener más miembros y ahora los tenemos y queremos trabajar de manera ordenada”, explicó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

El diputado electo Alejandro Fargosi planteó que “aprovechamos para conocernos, somos muchos. Y hablamos de los lineamientos generales a trabajar para defender los proyectos del presidente”.

Al retirarse de la reunión, los diputados electos recibieron de regalo el reglamento de la Cámara Baja y un ejemplar de la Constitución nacional. También se llevaron como souvenir una bolsa violeta con el logo de LLA que contenía un cuaderno y una lapicera.