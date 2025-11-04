Con dos presencias mendocinas se desarrolló este martes la reunión en Casa Rosada encabezada por Karina Milei a la que fueron convocados diputados electos de La Libertad Avanza. Allí estuvieron el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, y la sanrafaelina Julieta Metral, por ahora casi desconocida y poco afecta a aparecer públicamente o a dar notas.
Karina Milei reunió a los diputados nacionales electos, incluidos Luis Petri y Julieta Metral
La hermana del presidente Javier Milei convocó a diputados electos de La Libertad Avanza. Hubo instrucciones y regalos
Petri dejará su cargo actual en diciembre para asumir en el Congreso. De Metral, que es abogada, poco se sabe aún. Resultó electa al ocupar el cuarto lugar en la lista libertaria-radical detrás de Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez. De este modo la sureña le arrebató un espacio al peronismo del que sólo entró Emir Félix mientras Marisa Uceda quedó afuera.
También asistieron a la cumbre con Karina algunos senadores electos como es el caso de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
La hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia les pidió compromiso a los legisladores que asumirán en el próximo período y les regaló a todos ejemplares de la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara Baja.
Fueron cerca de 60 los diputados y algunos senadores libertarios electos que participaron del encuentro que fue, por sobre todo, de camaradería.
Karina Milei, en nombre de Javier Milei
En un primer momento se barajó la posibilidad de que los dirigentes fueran recibidos por el presidente Javier Milei, pero al el mandatario no formó parte del encuentro y arribó a la Casa Rosada cuando la reunión estaba terminando, poco antes de las 15.
Para este miércoles, en tanto, está prevista una cumbre similar con los senadores electos por el partido violeta.
Fuentes que participaron del encuentro revelaron que se trató de una reunión “de camaradería” e “introductoria” de cara al rol que tendrám desde el 10 de diciembre como nuevos integrantes del bloque de diputados de LLA.
No se habló profundamente de los proyectos de reformas tributaria o laboral, que el gobierno puso como objetivos, cuando cuente a partir del 10 de diciembre bancadas mucho más nutridas que las que tiene hasta ahora.
Karina Milei, que es presidenta de LLA, pidió “compromiso” a los nuevos diputados para la etapa que viene y destacó la representación que el partido violeta tienen en todas las provincias, al haber sido único espacio que se presentó en las 24 jurisdicciones del país en los comicios nacionales.
“Fue una presentación con los diputados electos para tener un primer panorama de lo que va a ser el año parlamentario. Trabajamos dos años para tener más miembros y ahora los tenemos y queremos trabajar de manera ordenada”, explicó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
El diputado electo Alejandro Fargosi planteó que “aprovechamos para conocernos, somos muchos. Y hablamos de los lineamientos generales a trabajar para defender los proyectos del presidente”.
Al retirarse de la reunión, los diputados electos recibieron de regalo el reglamento de la Cámara Baja y un ejemplar de la Constitución nacional. También se llevaron como souvenir una bolsa violeta con el logo de LLA que contenía un cuaderno y una lapicera.