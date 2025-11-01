Adorni agradeció a Milei y recalcó que se enfocará en profundizar las reformas estructurales

javier milei y manuel adorni Javier Milei y Manuel Adorni.

Junto al ahora ex jefe de Gabinete también dejó el cargo el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien renuncia tras sólo un mes y medio al frente de la cartera.

El respaldo de Karina Milei

“Agradezco a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente”, sostuvo.

Adorni concluyó su mensaje con una invocación religiosa: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

El flamante jefe de Gabinete dejará formalmente el rol de vocero, pero continuará siendo el principal comunicador de las medidas que adopte el Poder Ejecutivo.

Adorni llegó a la función pública en 2023 como vocero presidencial, tras una carrera en radio y televisión cómo periodista económico. Compitió en las elecciones porteñas de mayo pasado y resultó electo, pero se descuenta que no llegará a la Legislatura de la Ciudad.

Fuente: Noticias Argentinas