Renunció Guillermo Francos y Manuel Adorni asume como nuevo jefe de Gabinete

La salida de Francos, que llega tras el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, era inminente según admitieron fuentes cercanas al Gobierno a Noticias Argentinas.

La carta de renuncia de Francos

Así el vocero presidencial, Manuel Adorni, reemplazará a Francos como jefe de Gabinete. A su vez, con este enroque Adorni no asumirá su banca como diputado nacional electo por la Ciudad de Buenos Aires.

También de acuerdo a NA, el hasta ahora asesor Santiago Caputo asumiría al frente de un "superministerio" de Interior.

En su carta, Francos explicó que su salida busca que Milei pueda "afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia" tras los comicios.

"Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", expresó el funcionario saliente.

También renunció el viceministro del Interior

Francos también destacó lo que llamó una "extraña coincidencia" en su gestión.

"Mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos", detalló.

"Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo", concluyó.

Casi en simultáneo, también se formalizó la renuncia de su número 2, el tucumano Lisandro Catalán. A diferencia de Francos, el ya ex vicejefe de Gabinete permaneció menos tiempo en su cargo: