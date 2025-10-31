Seis legisladores del PRO que responden a Patricia Bullrich se van del bloque de Mauricio Macri

javier milei elecciones festejo La victoria de La Libertad Avanza el domingo 26 de octubre fue crucial para el quiebre definitivo del PRO en la Cámara de Diputados.

Fin de la unidad del PRO tras el triunfo electoral de LLA

"Tres entraron por La Libertad Avanza, es lógico que les digan que vayan para allá. No podemos hacer nada para contenerlos", consideró un diputado del PRO ante El Cronista. "Hay algo fáctico que es que renovaron su banca gracias a otro partido", dijo otra fuente del espacio.

La decisión fue postergada desde el traspaso de la ministra de Seguridad al partido violeta porque al gobierno le convenía, en el marco de la composición parlamentaria actual, que el bloque se mantenga unido para controlar a los rebeldes.

La contundente victoria del oficialismo en las urnas del domingo y la recomposición que se viene en la Cámara de Diputados marcó el fin de esa unidad. Además, los dichos de Mauricio Macri desde Chile fueron la gota que rebalsó el vaso para quienes ya estaban con un pie afuera.

"El PRO está más vivo que nunca, no tiene un candidato conocido para disputar, pero lo tendrá en 2027", había desafiado el amarillo. "Con lo que dijo rompió todo", definió una fuente parlamentaria.

La división aún no es oficial pero desde el Congreso venían anticipando que no pasaba de la semana que viene. En ese sentido, todavía es una incógnita si conformarán un bloque aparte -definido entre pasillos como "bloque naranja"- e integrarán un interbloque con LLA, o si directamente formarán parte del bloque libertario.