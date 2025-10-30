Mauricio Macri aseguró que el PRO tendrá un candidato competitivo en 2027

mauricio-macri-acto-cierre Mauricio Macri dijo que el PRO tiene los 600 dirigentes que no tienen otros.

Mauricio Macri sobre el consenso liberal y la necesidad de "músculo"

Mauricio Macri hizo hincapié en el cambio de tendencia electoral en Argentina, al señalar que la sociedad le dijo "no" a un posible escenario donde el "crecimiento del populismo iba a destruir la expectativa futura" del país.

"Hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Es un peligro. Es la exportación más peligrosa y exitosa que hemos tenido", indicó Macri.

Sobre la gestión actual, reiteró su apoyo a las medidas de ajuste, como "bajar los impuestos, achicar el gasto", pero advirtió sobre la necesidad de volver a invertir en infraestructura, ya que sin ella "los países no crecen".

Macri también señaló una falencia en el gobierno de La Libertad Avanza (LLA): le hace falta "más músculo" y fomentar "el diálogo" desde el Gabinete. No obstante, sostuvo que mantiene una "relación personal" con el presidente y que "comparten las ideas liberales".

milei y macri.jpg Javier Milei destacó la figura de Mauricio Macri en los festejos del domingo tras las elecciones legislativas.

El reacercamiento con Milei: diálogo y alianza

La declaración de Macri se da en un contexto de reactivación del vínculo político con el presidente Milei, tras el contundente resultado electoral en las últimas legislativas nacionales del 26 de octubre.

Llamada telefónica: el pasado lunes al mediodía, ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica de aproximadamente diez minutos, lo que confirmó el fin del período de distanciamiento.

Mensajes en redes: el acercamiento se había oficializado públicamente el domingo, inmediatamente después de conocerse los resultados. Macri felicitó al oficialismo en X (ex Twitter) y el mandatario le respondió rápidamente: "Muchas gracias, presi".

el acercamiento se había oficializado públicamente el domingo, inmediatamente después de conocerse los resultados. Macri felicitó al oficialismo en X (ex Twitter) y el mandatario le respondió rápidamente: "Muchas gracias, presi". Recuerdo en el búnker: durante su discurso de victoria, Milei ya había destacado la figura del fundador del PRO. "Estamos a poquito más de dos años de aquella reunión en Acassuso, convocada por el presidente Macri, donde decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo", recordó.

El vínculo entre los dos dirigentes se ha fortalecido con la incorporación de ex candidatos de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich y Luis Petri, al Gabinete de LLA. Fuentes cercanas al Gobierno señalan al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como uno de los impulsores activos de la inclusión de dirigentes macristas.

En el Congreso de la Nación, la colaboración entre ambas fuerzas se considera crucial, ya que los legisladores de LLA necesitarán el apoyo del PRO para vehicular sus iniciativas.

Fuentes: Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO