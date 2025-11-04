Milei recibió al embajador de Estados Unidos antes de su viaje a Miami y Nueva York

"El embajador Peter Lamelas mantuvo hoy una reunión con el presidente Javier Milei, en la que presentó sus cartas credenciales y reafirmó el compromiso de los EE.UU. de fortalecer aún más la relación entre nuestros países, basada en valores e intereses compartidos", destacaron desde la Embajada norteamericana en su cuenta de X.

Milei, en la previa de un nuevo viaje a Estados Unidos

La actividad fue en la previa a un nuevo viaje que hará Milei a los Estados Unidos, el número 14 desde que es Presidente, ya que partirá el 5 de noviembre a las 15 hacia la ciudad de Miami. Será para participar del America Businnes Forum 2025, que reunirá a los principales líderes de la política, el deporte, del entretenimiento y cultura global.

Tras la reunión con Lamelas, Milei recibió en Casa Rosada al predicador evangelista Franklin Graham, actual presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelista Billy Graham (BGEA) y de la organización evangélica Samaritan's Purse.

franklin milei El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al predicador evangelista Franklin Graham, actual presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelista Billy Graham (BGEA) y a el miembro del Directorio de la BGEA, Melvin Graham; el Director para América Latina de la BGEA, Christopher Swanson; y el Vicepresidente de Cruzadas de la BGEA, Viktor Hamm.

