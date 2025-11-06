Cristina Kirchner escuchó la acusación en la causa Cuadernos por los delitos de asociación ilícita y cohecho

Cristina Kirchner Casua de los Cuadernos Cristina Kirchner calificó este jueves como “show” el inicio del juicio en la causa Cuadernos.

Un caso con 87 acusados

Los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se conectaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550, donde ese Tribunal tiene su sede y donde minutos antes permitieron el acceso de reporteros gráficos para tomar imágenes.

Con todas las partes ya en el Zoom, comenzó la lectura interrumpida a los pocos minutos por el juez Méndez Signori: es que no todos los acusados se dejaban ver ante las cámaras.

“Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos, les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver”, expresó el juez.

La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, comenzó la lectura del requerimiento que narra cómo se inició la causa y el detalle de acusaciones a la expresidenta Cristina Kirchner como coautora en relación a por lo menos 40 hechos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios a los por entonces funcionarios de su gobierno, como Roberto Baratta.

El debate se inició poco antes de las 10.30, casi una hora después de lo previsto, y terminó cerca de las 15.

carlos-stornelli-horiz.jpg

Cristina Kirchner calificó este jueves como “show” el inicio del juicio en la causa Cuadernos y sostuvo que “no bastó meterla presa y proscribirle de por vida” en la causa Vialidad, sino que necesitan “mantener viva la opereta judicial”.

“Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, escribió la ex mandataria en su cuenta de X.

La expresidenta se refirió al gobierno de una forma implícita y aseguró que esta situación es llevada adelante con el fin de "seguir presionando” y “distraer la atención” de los ciudadanos, respecto a la realidad del país.

“Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la ‘operación cuadernos truchos’ en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste”, remarcó la titular del PJ.

Causa Cuadernos Uno de los cuadernos escritos a mano por el chofer oficial Oscar Centeno y que implican a políticos y empresarios en el cobro y pago de coimas entre 2009 y 2011.

Finalmente, calificó a la causa como un “escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces” y que presentó muchos “arrepentidos” a los que deberían calificar de “extorsionados”.

También, apuntó contra el actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien en 2018 fue abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y afirmó que su defendido “si no salía en libertad en un breve lapso iba a mentir e iba involucrar a alguno”.

Remarcó que, en ese momento, Cúneo Libarona reprodujo textualmente una frase que quedó grabada: “Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso”.

“No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallo, pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses. Mientras tanto, de la mano de (Luis) Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones. Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay”, finalizó Cristina Kirchner.

