El monto que le paga al Estado la empresa que tomó el manejo del hospital de Luján

hospital de lujan.jpg Tras ganar la licitación para gestionar el hospital de Luján, el grupo empresarial Olmos deberá garantizar en breve la atención médica ambulatoria.

"El grupo tiene que pagar un canon mensual de 20.000 dólares, pero nosotros les vamos a permitir que ese canon sea computado si hacen inversiones", confirmó el ministro de Salud, Rodolfo Montero en el programa Días distintos de radio Nihuil.

Para graficar el por qué de esa cláusula puso un ejemplo: "Pueden no pagar ese canon desde el día 1 hasta el año 15 si hace inversiones. Es decir si mañana firmamos el contrato y me dicen yo voy a invertir 300 mil dólares para tener un mamógrafo de última generación, yo le digo bueno entonces por un año no pagas el canon, hay que sacar la proporción".

Según el funcionario con esa estrategia el Estado se asegura que la empresa que gestiona el hospital no detenga las inversiones ni especule con el tiempo cuando se le vaya terminando el periodo de concesión.

"Se ha visto que cuando pasan determinada cantidad de años, el inversor deja de hacer inversiones porque como va a perder la concesión 6 años después, ya no tiene incentivos. Entonces lo que pretendemos es que la inversión sea constante y que el hospital preste servicios de calidad".

Cómo le impacta al paciente que el hospital público pero de gestión privada

Montero vaticinó que los pacientes que a futuro lleguen al hospital de Luján no deberían enterarse de que se trata de un hospital público de gestión privada porque eso no les impactará en el costo de las prestaciones que necesiten.

rodolfo montero medicamentos El ministro de Salud, Rodolfo Montero, detalló que el grupo Olmos deberá pagar un canon mensual de 20.000 dólares por la gestión del hospital de Luján.

"El paciente no se va a dar cuenta de eso. Va a ser lo mismo que si fuera un hospital público, no va a pagar ni un peso" y explicó que está previsto que para el caso de pacientes que no tengan obra social será el Estado quien pague esas prestaciones.

Y comparó esas prestaciones con las que actualmente hace la Fuesmen.

"A la Fuesmen uno puede ir si tiene OSDE o si tiene OSEP o si tiene una obra social sindical. La Fuesmen le cobra a la obra social. Ahora, si el paciente no tiene obra social le cobra al Ministerio esa prestación, al costo o menos que el costo".