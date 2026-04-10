Qué lugar ocupan Messi, Maradona y Di Stéfano en un ranking de los 55 mejores futbolistas de la historia

El listado tiene como número uno a Messi por encima de Maradona y Pelé, quienes completan el podio, y el cuarto argentino es Enrique Omar Sívori quien ocupa el puesto 46.

Messi Maradona.jpg Messi y Maradona son el 1 y el 2 de la historia para Sports Bible.

Di Stéfano, por su parte, aparece en el puesto 10 detrás del alemán Franz Beckenbauer, el francés Zinedine Zidane, el brasileño Ronaldo Nazario, el francés Michel Platini y el italiano Roberto Baggio.