Qué lugar ocupan Messi, Maradona y Di Stéfano en un ranking de los 55 mejores futbolistas de la historia

Lionel Messi, Diego Maradona y Alfredo Di Stéfano integran el top 10 y son 3 de los 4 únicos argentinos que forman parte del ranking de los 55 mejores futbolistas de la historia elaborado por el medio británico Sports Bible.
Lionel Messi, Diego Maradona y Alfredo Di Stéfano son 3 de los 4 argentinos que forman parte del ranking de los 55 mejores futbolistas de la historia.
Lionel Messi, Diego Maradona y Alfredo Di Stéfano integran el top 10 y son 3 de los 4 únicos argentinos que forman parte del ranking de los 55 mejores futbolistas de la historia elaborado por el medio británico Sports Bible.
El listado tiene como número uno a Messi por encima de Maradona y Pelé, quienes completan el podio, y el cuarto argentino es Enrique Omar Sívori quien ocupa el puesto 46.
Di Stéfano, por su parte, aparece en el puesto 10 detrás del alemán Franz Beckenbauer, el francés Zinedine Zidane, el brasileño Ronaldo Nazario, el francés Michel Platini y el italiano Roberto Baggio.
Con solo 4 argentinos el listado incluye nada menos que a 10 cracks brasileños y 6 alemanes.
Una particularidad es que el portugués Cristiano Ronaldo recién aparece en el puesto 15, superado por Garrincha, otro brasileño, el goleador alemán Gerd Müller, el defensor italiano Paolo Maldini y el eterno artillero húngaro Ferenc Puskas.
Entre los jugadores activos, además de Messi (1) y CR7 (15) aparecen el croata Luka Modric (49), el francés Kylian Mbappé (50), el brasileño Neymar (51) y el arquero alemán Manuel Neuer (55).