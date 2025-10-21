La paradisíaca laguna de cisnes que está escondida en un pueblo

Ubicado en el departamento de Zapala, a unos 30 kilómetros de la ciudad homónima, Laguna Blanca se encuentra en una planicie árida a 1.270 metros de altura. Su principal atractivo turístico es la laguna que le da su nombre, un humedal de 1.700 hectáreas rodeado de estepa y colinas bajas. No compite con grandes destinos turísticos; su encanto está en las casas sencillas de los pobladores y el ambiente sereno, ideal para quienes buscan escapar del bullicio. Fundado como reserva nacional en 1940 para proteger al cisne de cuello negro, el lugar conserva rastros de comunidades mapuches, como grabados en piedra que añaden un toque histórico.

pueblo laguna blanca neuquén 2 El pueblo ubicado en un entorno natural único en el mundo.

El pueblo con una laguna natural de cisnes

El mayor atractivo de Laguna Blanca es su biodiversidad. La laguna alberga más de 100 especies de aves, como cisnes de cuello negro, flamencos y patos maiceros, que se pueden observar desde un mirador señalizado. Un pequeño museo en la casa del guardaparque explica la historia del lugar y los esfuerzos para proteger especies amenazadas. Las visitas turísticas están reguladas para minimizar el impacto en el ecosistema, lo que hace que la experiencia sea respetuosa y educativa.