Tras la victoria de Javier Milei, JP Morgan prevé un "círculo virtuoso" para los mercados

donald trump caribe estados unidos efe 1 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei.

JP Morgan vaticinó un gran recuperación

JP Morgan indicó que “incluso una recuperación para igualar el rendimiento del 11,4% de los bonos de Ecuador 2035 se traduciría en un aumento de precio de 9 dólares para los bonos argentinos 2035”.

La entidad destacó el respaldo de la administración de Donald Trump asegurando que “el apoyo de Estados Unidos debería potenciar la recuperación”, remarcando que “no solo los activos argentinos se ven respaldados por el resultado político, sino que el respaldo prometido. implica medidas concretas adicionales para impulsar la demanda de bonos en dólares, incluyendo potenciales recompras”.

Al referirse al impacto del triunfo oficialista en los comicios legislativos, sostuvo que “con el resultado electoral definido, los mercados pueden volver a una narrativa de ciclo virtuoso de políticas anclado en la disciplina fiscal y ahora probablemente reforzado por esfuerzos para incrementar las reservas internacionales”.

Con relación al perfil de la deuda, proyectó que “esperamos que los bonos a más largo plazo muestren ahora una dinámica de recuperación fuerte”. Además, afirmó que “mantenemos nuestra recomendación overweight (sobrepeso) en Argentina en nuestra cartera modelo EMBIGD, despejado el terreno para que sea el mejor crédito soberano desde ahora hasta fin de año”.