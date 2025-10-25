Milei se reunió con el CEO del JP Morgan en medio de negociaciones por un respaldo financiero

Jamie Dimon de JP Morgan El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, se encuentra en Buenos Aires. Foto: archivo

Un encuentro clave con los directivos del JP Morgan

En el evento hubo un breve discurso del presidente, quien se retiró del lugar pasadas las 20.

Por su parte, Dimon, asistió junto a otros ejecutivos de la entidad como Facundo Gómez Minujín, hijo de la artista Marta Minujín; y Alfonso Aguirre.

El gobierno comunicó recientemente que JP Morgan colaborará con la Argentina en una recompra de deuda soberana en moneda extranjera, operación que contará con participación de organismos internacionales.

Además, el banco intervino en las gestiones del gobierno de Estados Unidos para frenar la suba del dólar y participa, junto a otras entidades, en conversaciones por un paquete de apoyo financiero de 20.000 mil millones de dólares que se sumarían al swap por otros 20.000 millones de dólares.

En el contexto de su visita a Buenos Aires, Dimon recibió el miércoles último a empresarios, dirigentes políticos y personalidades locales e internacionales en un exclusivo cóctel realizado en el Teatro Colón, mientras en la mañana de este viernes mantuvo una reunión con Luis Caputo.

Fuente: Noticias Argentinas