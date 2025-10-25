El presidente Javier Milei participó de la cena del Consejo Internacional del JP Morgan y mantuvo una reunión con su CEO, Jamie Dimon, en momentos en que se llevan adelante negociaciones con el gigante de Wall Street en busca de respaldo financiero para enfrentar la volatilidad cambiaria, más allá del swap ya anunciado por el Tesoro de Estados Unidos.
Milei se reunió con el CEO del JP Morgan en medio de negociaciones por un respaldo financiero
El presidente Javier Milei busca ayuda del gigante de Wall Street para enfrentar la volatilidad cambiaria, más allá del swap anunciado por el Tesoro de EE. UU.
El evento se realizó este viernes en plena veda electoral, luego de que Milei regresara en auto por el mal tiempo a Buenos Aires tras haber encabezado el jueves el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario.
La cena se concretó desde las 19 en el Museo de Arte Decorativo, adonde Dimon fue el primero en arribar, y luego hicieron lo propio el ministro de Economía, Luis Caputo, y el designado canciller Pablo Quirno, quien fue el último funcionario en arribar al edificio ubicado en la Avenida del Libertador.
Un encuentro clave con los directivos del JP Morgan
En el evento hubo un breve discurso del presidente, quien se retiró del lugar pasadas las 20.
Por su parte, Dimon, asistió junto a otros ejecutivos de la entidad como Facundo Gómez Minujín, hijo de la artista Marta Minujín; y Alfonso Aguirre.
El gobierno comunicó recientemente que JP Morgan colaborará con la Argentina en una recompra de deuda soberana en moneda extranjera, operación que contará con participación de organismos internacionales.
Además, el banco intervino en las gestiones del gobierno de Estados Unidos para frenar la suba del dólar y participa, junto a otras entidades, en conversaciones por un paquete de apoyo financiero de 20.000 mil millones de dólares que se sumarían al swap por otros 20.000 millones de dólares.
En el contexto de su visita a Buenos Aires, Dimon recibió el miércoles último a empresarios, dirigentes políticos y personalidades locales e internacionales en un exclusivo cóctel realizado en el Teatro Colón, mientras en la mañana de este viernes mantuvo una reunión con Luis Caputo.
Fuente: Noticias Argentinas