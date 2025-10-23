El CEO del JP Morgan negocia en la Argentina un paquete de apoyo crediticio

El banco es uno de los principales de Estados Unidos, junto con Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, que analiza cómo estructurar un crédito de U$S 20.000 millones destinado a la Argentina, según anticipó Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano.

jp morgan cambia JP Morgan negocia un crédito para la Argentina.

Pero antes de liberar los fondos exigen garantías y avales, ya sea de activos argentinos o del propio Tesoro norteamericano, según fuentes citadas por The Wall Street Journal.

Las alertas del JP Morgan

El JP Morgan fue de los primeros en encender luces de alerta desde Wall Street.

En un informe crítico de fines de junio, recomendó a sus inversores "tomarse un respiro" y "dar un paso atrás" en sus posiciones Lecap que vencían antes de las elecciones de septiembre, un movimiento que representó un volantazo respecto de abril, cuando tras la salida del cepo había aconsejado subirse al carry trade.

El ministro Luis Caputo, que fue jefe de trading del banco entre 1994 y 1998, estuvo la semana pasada en Washington en un evento del JP Morgan y dejó los borradores del acuerdo que se firmaría esta semana.

Jamie Dimon CEO JP Morgan El CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, está en Buenos Aires.

JP Morgan en la Argentina

Con 125 años de presencia local, Buenos Aires es la principal sede del JP Morgan en América Latina.

Desde aquí, financió inversiones en ferrocarriles, bancos y empresas públicas.

La visita del ejecutivo coincidirá, además, con la nueva inversión "filantrópica" de U$S 6 millones anunciada por la filial local para los próximos cinco años para la capacitación laboral de 2.000 jóvenes.

Fuente: Noticias Argentinas