Dejá de hacer esto en primavera si no querés ver puntas amarillas en las hojas de tus plantas

Si las hojas de tus plantas se vuelven amarillentas, tenés que cambiar este mal hábito.

Para evitar este problema, la clave consiste en ajustar el riego de las plantas de manera progresiva durante la primavera. En lugar de echar grandes cantidades de agua de un día para otro, conviene observar la humedad de la tierra, comprobar las necesidades de cada especie y tener en cuenta las condiciones del ambiente.

Una frecuencia de una o dos veces por semana puede servir como referencia para algunas plantas, aunque no constituye una regla universal. La temperatura, la exposición al sol, el tamaño de la maceta y el tipo de sustrato influyen directamente en la rapidez con la que se seca la tierra.

El riego es clave para evitar que las hojas de las plantas se sequen.

Antes de regar, introducí un dedo en los primeros centímetros del sustrato para comprobar si todavía conserva humedad. Si la tierra sigue mojada, esperá antes de volver a echar agua. También es importante utilizar macetas con orificios de drenaje para evitar que el líquido se acumule en el fondo.

En definitiva, la primavera exige prestar más atención a las señales de las plantas. La solución no consiste simplemente en regar más, sino en revisar con mayor frecuencia sus necesidades. De esta manera, podrás favorecer un crecimiento saludable y reducir el riesgo de que aparezcan puntas amarillas en sus hojas.