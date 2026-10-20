Dejá de hacer esto en primavera si no querés ver puntas amarillas en las hojas de tus plantas

La llegada de la primavera marca un cambio importante en el cuidado de las plantas. Con el aumento de las temperaturas y las horas de luz, la vegetación retoma su crecimiento y necesita adaptar sus rutinas de mantenimiento a las nuevas condiciones. Sin embargo, uno de los errores de jardinería más frecuentes provoca una alteración en el estado de las hojas. A continuación te diré cuál es y cómo evitar que las puntas se vuelvan amarillas.
El error que puede arruinar tus plantas durante la primavera
Durante el invierno, muchas plantas reducen su actividad y necesitan menos agua. Por eso, regarlas cada 15 o 20 días puede resultar adecuado para determinadas especies y condiciones ambientales. Sin embargo, cuando comienza la primavera, las temperaturas suben, los días se alargan y el crecimiento se reactiva. Estos cambios modifican las necesidades de hidratación de los ejemplares que tengamos en maceta o en el jardín.
El problema aparece cuando no se adapta el riego a esta nueva etapa. Por un lado, mantener la frecuencia del invierno puede dejar a algunas plantas con falta de agua. Por otro, aumentar el riego de manera excesiva puede saturar el sustrato, reducir el oxígeno disponible para las raíces y favorecer su deterioro. En ambos casos, las hojas pueden presentar señales de estrés, como bordes secos o puntas amarillentas.
Para evitar este problema, la clave consiste en ajustar el riego de las plantas de manera progresiva durante la primavera. En lugar de echar grandes cantidades de agua de un día para otro, conviene observar la humedad de la tierra, comprobar las necesidades de cada especie y tener en cuenta las condiciones del ambiente.
Una frecuencia de una o dos veces por semana puede servir como referencia para algunas plantas, aunque no constituye una regla universal. La temperatura, la exposición al sol, el tamaño de la maceta y el tipo de sustrato influyen directamente en la rapidez con la que se seca la tierra.
Antes de regar, introducí un dedo en los primeros centímetros del sustrato para comprobar si todavía conserva humedad. Si la tierra sigue mojada, esperá antes de volver a echar agua. También es importante utilizar macetas con orificios de drenaje para evitar que el líquido se acumule en el fondo.
En definitiva, la primavera exige prestar más atención a las señales de las plantas. La solución no consiste simplemente en regar más, sino en revisar con mayor frecuencia sus necesidades. De esta manera, podrás favorecer un crecimiento saludable y reducir el riesgo de que aparezcan puntas amarillas en sus hojas.