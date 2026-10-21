Auto nuevo y vacaciones en Brasil: denunciaron a una cajera por el supuesto desvío de fondos de un supermercado

Cómo habría sido la maniobra en el supermercado

Según la denuncia, la joven habría colocado su propio código QR sobre el del negocio para recibir los pagos de los clientes. La maniobra se habría extendido desde el 21 de agosto hasta el 16 de octubre, cuando la comerciante asegura que la descubrió. Además, la empleada habría eliminado del sistema los productos que pasaba por caja para evitar que quedaran registrados.

La dueña del comercio también señaló que, durante ese período, la cajera habría comprado un auto y viajado una semana de vacaciones a Brasil. Como parte de las pruebas, presentó el código QR que presuntamente se utilizaba para desviar los pagos y grabaciones de las cámaras de seguridad del local, ubicado en la calle 15, entre 39 y 40, en La Plata.