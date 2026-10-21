Una cajera de 26 años fue denunciada en La Plata por presuntamente desviar el dinero de las ventas de un supermercado a su cuenta personal mediante un código QR propio. Según la acusación, los clientes creían que estaban pagando al comercio, pero las transferencias llegaban directamente a la empleada. La dueña estima que el monto habría alcanzado entre $300.000 y $400.000 por día.
Auto nuevo y vacaciones en Brasil: denunciaron a una cajera por el supuesto desvío de fondos de un supermercado
La dueña de un supermercado en La Playa denunció a una de sus empleadas luego de descubrir la supuesta maniobra que hacía para desviar fondos. La descubrió
Cómo habría sido la maniobra en el supermercado
Según la denuncia, la joven habría colocado su propio código QR sobre el del negocio para recibir los pagos de los clientes. La maniobra se habría extendido desde el 21 de agosto hasta el 16 de octubre, cuando la comerciante asegura que la descubrió. Además, la empleada habría eliminado del sistema los productos que pasaba por caja para evitar que quedaran registrados.
La dueña del comercio también señaló que, durante ese período, la cajera habría comprado un auto y viajado una semana de vacaciones a Brasil. Como parte de las pruebas, presentó el código QR que presuntamente se utilizaba para desviar los pagos y grabaciones de las cámaras de seguridad del local, ubicado en la calle 15, entre 39 y 40, en La Plata.
La denuncia fue ratificada ante la Justicia y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía 8, bajo la responsabilidad del fiscal Martín Almirón. Por el momento, no se informó sobre una imputación formal ni una orden de detención contra la joven. La Justicia deberá determinar cómo se realizaron las operaciones y cuál fue el perjuicio económico para el comercio.