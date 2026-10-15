Las exportaciones de vino subieron el 24,2% interanual y el granel blanco saltó al 329%

Informe del INV sobre el mercado de vinos

En términos monetarios, los despachos de vino generaron 76,7 millones de dólares (+21,1%), mientras que la industria del mosto concentrado aportó 15,2 millones de dólares con una suba del 34,5% en volumen, totalizando más de 92 millones de dólares ingresados al país.

Reino Unido se posicionó como el principal destino en volumen con 44.626 hectolitros, seguido por Estados Unidos -que lideró la facturación con 15,7 millones de dólares- y Brasil.

A nivel de oferta, el Malbec se mantuvo como la variedad insignia al concentrar el 68,9% del volumen total de vinos varietales despachados, al tiempo que Mendoza reafirmó su liderazgo productivo al explicar el 93,8% del total exportado. Este desempeño permitió cerrar el acumulado enero-septiembre con un crecimiento positivo del 3,2% en volumen comercializado, totalizando 1,48 millones de hectolitros.

A pesar de los números positivos en volumen, el reporte del INV evidenció un desafío en el precio medio de venta. Aunque el volumen acumulado creció en los primeros nueve meses, la facturación total cayó un 4,7% interanual (U$S474,4 millones) debido a la retracción en los precios internacionales: el litro fraccionado cayó un 2,1% (U$S4,12) y el granel cedió un 18,6% (U$S0,80), dejando el precio promedio ponderado en U$S3,20 por litro, un 7,6% por debajo del período anterior.