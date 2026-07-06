Las exportaciones de vino cerraron el primer semestre 14,2% arriba, pero a un precio más bajo

Así, el balance comercial de la primera mitad del año deja un escenario optimista con ciertas consideraciones. Es que el alza de 14,2% se explica mucho más por el vino a granel (+52,7%) que por fraccionados (+2,4%), los que suelen aportar por su valor agregado un diferencial.

Qué pasó con las exportaciones de vino en junio

Pese a haber atravesado 2 meses de retracción como febrero y mayo que llevó a la industria a pedir que se dupliquen los reintegros a las exportaciones para balancear, para el sector exportador la primera mitad del año no deja de ser positiva.

"El primer semestre fue muy bueno. Además de consolidar los tradicionales como Estados Unidos y Reino Unido estamos buscando abrir nuevos mercados", señaló Brunela Suriano, nueva presidenta de la Cámara de Exportadores de Vino a Granel.

Si miramos específicamente junio, la tendencia positiva se mantuvo muy firme. Las bodegas locales lograron exportar un total de 17.291.500 litros de vino a lo largo del mes, equivalente a una suba de 11,6% con relación a junio de 2025.

En junio el peso específico de las categorías se revirtió. Mientras las salidas de vino a granel subieron 6,2%, las de los vinos fraccionados y sobre todo en botella treparon 13,2%, aunque el salto más fuerte lo dieron los espumantes: 89,6%.

Más exportaciones, pero a menor precio

La relación costo-beneficio, con un consumo global del vino en crisis, resulta determinante. Y una variable que preocupa a la industria es la caída del precio relativo.

De acuerdo con la estadística del INV el vino argentino se exportó a un promedio de U$S3,11 por litro valor FOB, 10,1% por debajo del precio de venta del 2025 (U$S3,47).

Luego de la ronda de negocios inversa con importadores de vino durante la Vinexpo Explorer 2026 en Mendoza, para Suriano "frente a ese escenario, todo el mundo está viendo los costos, obviamente sin dejar de escuchar al consumidor".

Por su parte, el mosto concentrado se convirtió en un gran protagonista del comercio exterior. En junio, los despachos de jugo de uva se pusieron a la par de las burbujas con 89,5% de crecimiento interanual, aunque su valor también cayó.

Con el aporte del mes pasado el mosto alcanzó las 48.601 toneladas exportadas al cabo de la primera mitad del año. Una cantidad que significa un crecimiento de 38,3% frente al primer semestre de 2025.

El sector mostero se aseguró U$S 67.521.000, esto es, una facturación 24,4% superior a 2025. Pero el precio promedio por tonelada cayó: mientras el año pasado se cotizaba a U$S1.544,80, ahora se vende a U$S1.389,30, o sea 10,1% menos.