El mercado financiero experimentó una jornada de fuerte optimismo tras la presentación oficial del nuevo esquema fiscal. Las acciones locales en Wall Street registraron subas generalizadas de hasta el 7,5%, en tanto el riesgo país experimentó un marcado retroceso que lo ubicó en su nivel más bajo en los últimos ocho años.
Los bonos argentinos trepan y el riesgo país perfora mínimos históricos de 8 años
La presentación del nuevo programa financiero que hizo Luis Caputo impulsó con fuerza los activos locales en Wall Street y en la City de Buenos Aires
El impacto del programa financiero en el riesgo país
La reacción de los inversores ante los anuncios económicos del Palacio de Hacienda fue inmediata. Los bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera, conocidos como Globales, anotaron subas promedio del 3%, lo que empujó las cotizaciones de la deuda soberana a máximos que no se registraban desde el 2018.
Esta fuerte corriente compradora generó que el indicador de riesgo país que mide JP Morgan quebrara una barrera técnica clave, ubicándose muy cerca de los 400 puntos básicos. Los analistas señalaron que la consistencia fiscal demostrada en el plan del gobierno nacional otorgó previsibilidad a los mercados, reduciendo la percepción de default a mediano plazo.
Las acciones vuelan y lideran las subas del riesgo país
En el segmento de la renta variable, las firmas locales que cotizan en Nueva York lideraron las ganancias en el plano internacional. Las empresas del sector bancario y energético encabezaron el panel verde, con incrementos que alcanzaron el 7,5% diario, impulsadas por un mayor volumen de negocios que impactó positivamente en la confianza y el riesgo país.
En la plaza doméstica, el índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires acompañó la tendencia externa con un alza superior al 4%. Este movimiento consolida una racha positiva para las empresas, apuntaladas por el ingreso de capitales extranjeros que ven con buenos ojos las reformas estructurales en marcha y el sendero de desinflación, alejando la volatilidad del riesgo país.
Las metas del gobierno nacional para reducir el riesgo país
Para consolidar el regreso pleno de la Argentina a los mercados internacionales de crédito voluntarios, los operadores de bolsa estiman que el riesgo país debe converger hacia la zona de los 300 puntos. Esto permitiría al Tesoro Nacional refinanciar los vencimientos de capital del próximo año sin afrontar costos de interés prohibitivos para las cuentas públicas.
Por su parte, las autoridades económicas ratificaron que el cumplimiento estricto del superávit fiscal es la piedra angular para sostener el valor de los títulos públicos de corto y largo plazo. La acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central se presenta ahora como el próximo desafío clave que observarán las calificadoras para convalidar las actuales valuaciones y sostener la baja del riesgo país.