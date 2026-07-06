Los bonos argentinos trepan y el riesgo país perfora mínimos históricos de 8 años

Las acciones vuelan y lideran las subas del riesgo país

En el segmento de la renta variable, las firmas locales que cotizan en Nueva York lideraron las ganancias en el plano internacional. Las empresas del sector bancario y energético encabezaron el panel verde, con incrementos que alcanzaron el 7,5% diario, impulsadas por un mayor volumen de negocios que impactó positivamente en la confianza y el riesgo país.

En la plaza doméstica, el índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires acompañó la tendencia externa con un alza superior al 4%. Este movimiento consolida una racha positiva para las empresas, apuntaladas por el ingreso de capitales extranjeros que ven con buenos ojos las reformas estructurales en marcha y el sendero de desinflación, alejando la volatilidad del riesgo país.

Las metas del gobierno nacional para reducir el riesgo país

Para consolidar el regreso pleno de la Argentina a los mercados internacionales de crédito voluntarios, los operadores de bolsa estiman que el riesgo país debe converger hacia la zona de los 300 puntos. Esto permitiría al Tesoro Nacional refinanciar los vencimientos de capital del próximo año sin afrontar costos de interés prohibitivos para las cuentas públicas.

Por su parte, las autoridades económicas ratificaron que el cumplimiento estricto del superávit fiscal es la piedra angular para sostener el valor de los títulos públicos de corto y largo plazo. La acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central se presenta ahora como el próximo desafío clave que observarán las calificadoras para convalidar las actuales valuaciones y sostener la baja del riesgo país.