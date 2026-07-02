El riesgo país de la Argentina experimentó un marcado descenso hasta ubicarse en los 418 puntos básicos, registrando su nivel más bajo en los últimos ocho años. El indicador retrocedió en respuesta a una nueva suba generalizada de los bonos de la deuda pública en el inicio de las operaciones financieras.
El riesgo país cayó a 418 puntos impulsado por una nueva suba de los bonos
Los títulos públicos soberanos sostienen la racha alcista y el índice bursátil de JP Morgan, el riesgo país, se posiciona en el nivel más bajo desde 2018
Las operaciones de la jornada comenzaron con tendencias positivas para los títulos públicos en dólares, los cuales mostraron alzas de hasta el 1% tanto en las legislaciones locales como extranjeras. Este incremento de paridades traccionó de manera directa la compresión de las tasas de retorno del índice que elabora el banco JP Morgan.
La corriente compradora en el mercado local también se reflejó en el panel de acciones de la plaza financiera, donde el índice general S&P Merval registró un avance inicial del 1,6%. En sintonía con este comportamiento, las empresas argentinas que cotizan en Wall Street a través de los denominados ADRs replicaron la misma trayectoria ascendente en sus cotizaciones generales.
El rol del riesgo país ante los vencimientos de deuda
La reducción de los indicadores financieros se consolida exactamente a una semana de que el gobierno nacional afronte un compromiso de pago clave con los acreedores privados. Se trata del vencimiento de capital e intereses por un monto total aproximado de U$S4.300 millones contemplado dentro de los plazos vigentes de la actual administración.
El comportamiento actual del mercado de capitales evidencia una estabilización en la confianza de los inversores institucionales respecto a la capacidad de pago soberana. El Palacio de Hacienda completó previamente los andamiajes legales orientados a estructurar un financiamiento de tipo REPO con un consorcio bancario internacional, lo que permite despejar de forma definitiva las obligaciones de corto plazo.
Estrategia oficial para mitigar el riesgo país
La ingeniería financiera diseñada por el Poder Ejecutivo contempló en primera instancia la autorización formal para una emisión de valores por U$S5.000 millones. Posteriormente, el esquema de garantías técnicas fue ratificado mediante las aprobaciones de créditos específicos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial.
Desde el ámbito institucional, el vocero Adrián Ravier puntualizó en su rueda de prensa que el Ministerio de Economía trabaja de forma coordinada con el propósito de otorgar previsibilidad a las variables macroeconómicas. Según los lineamientos comunicados, las metas de cobertura procuran resguardar la estabilidad interna frente a potenciales fluctuaciones financieras proyectadas hacia los próximos períodos plurianuales.