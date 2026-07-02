El riesgo país cayó a 418 puntos impulsado por una nueva suba de los bonos

Nueva suba generalizada de los bonos de la deuda pública argentina en Wall Street.

El rol del riesgo país ante los vencimientos de deuda

La reducción de los indicadores financieros se consolida exactamente a una semana de que el gobierno nacional afronte un compromiso de pago clave con los acreedores privados. Se trata del vencimiento de capital e intereses por un monto total aproximado de U$S4.300 millones contemplado dentro de los plazos vigentes de la actual administración.

El comportamiento actual del mercado de capitales evidencia una estabilización en la confianza de los inversores institucionales respecto a la capacidad de pago soberana. El Palacio de Hacienda completó previamente los andamiajes legales orientados a estructurar un financiamiento de tipo REPO con un consorcio bancario internacional, lo que permite despejar de forma definitiva las obligaciones de corto plazo.

Estrategia oficial para mitigar el riesgo país

La ingeniería financiera diseñada por el Poder Ejecutivo contempló en primera instancia la autorización formal para una emisión de valores por U$S5.000 millones. Posteriormente, el esquema de garantías técnicas fue ratificado mediante las aprobaciones de créditos específicos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial.

Desde el ámbito institucional, el vocero Adrián Ravier puntualizó en su rueda de prensa que el Ministerio de Economía trabaja de forma coordinada con el propósito de otorgar previsibilidad a las variables macroeconómicas. Según los lineamientos comunicados, las metas de cobertura procuran resguardar la estabilidad interna frente a potenciales fluctuaciones financieras proyectadas hacia los próximos períodos plurianuales.