Carrefour cerró 2 sucursales en Mendoza: qué pasará con sus 28 trabajadores

Con la compra de 16 bocas a Super A, el formato Express pasó a ser para Carrefour la principal apuesta comercial en Mendoza

Fue la última apuesta en Mendoza. Entonces, Carrefour absorbió 60 de 80 empleados de la firma mendocina de minimercados, y su planta se expandió a 17 mil entre más de 700 sucursales, que ahora vuelven a recortarse a raíz de la crisis de consumo.

Carrefour: "Ya no daban resultado"

A través de un comunicado, Carrefour informó que "el cese de operaciones es una medida puntual". Y aclaró que "responde estrictamente a la situación particular de esas dos tiendas, que arrastraban resultados comerciales desfavorables sostenidos en el tiempo".

Como un mensaje dirigido puntualmente a los clientes habituales de las bocas que dejan de existir, la compañía, que todavía cuenta con 18 en Mendoza, recordó que "podrán seguir realizando sus compras habituales en la sucursal más cercana (Carrefour Express de Tiburcio Benegas 2306).

"No daban resultado. Se perdió dinero durante mucho tiempo", admitieron fuentes de la compañía, sin dar detalles ni ponerle cifras a la afirmación. Una situación que, aunque sin confirmación oficial, podría estar extendiéndose a los Express por la misma merma de la demanda.

El futuro de los trabajadores tras el cierre

¿Qué pasará con los trabajadores? Por el momento, tanto la compañía como el gremio del sector, el CEC (Centro Empleados de Comercio) niegan que haya despidos.

El secretario general del CEC, Fernando Ligorria, aseguró que "actualmente los trabajadores siguen desempeñándose en el interior de las sucursales para completar el cierre. Lo que acordamos es que sean reubicados en otras bocas, lógicamente manteniendo condiciones como jornadas de trabajo, horarios e ítems salariales que deben mantenerse".

Por su parte, el mismo directivo de Carrefour consultado por Diario UNO aseveró que "lo importante es que estamos haciendo un esfuerzo para mantener las fuentes de trabajo. La empresa evalúa alternativas convenientes para cada caso en particular".

Respecto al futuro y a que la cadena francesa proyecte desprenderse de otras bocas de venta tampoco se dieron certezas. Por lo pronto, entre las "alternativas" contempladas no están los retiros voluntarios "porque la empresa reconoció que no tiene el dinero" para eventualmente afrontarlos, según Ligorria.