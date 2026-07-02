Extienden el plazo para actualizar el RUT-SIA hasta el 24 de julio

Entre ellos, se encuentran los previstos por la Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria 9083 y la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria 26509; el acceso al Fondo Compensador Agrícola, que brinda asistencia a productores afectados por granizo y heladas tardías; la posibilidad de adquirir agroquímicos y los programas extraordinarios de apoyo que la Provincia o la Nación implementen ante pérdidas generalizadas ocasionadas por contingencias climáticas.

Es importante tener en cuenta que los datos declarados en el RUT-SIA constituirán la base oficial para la temporada agrícola 2026-2027. Esto significa que, ante un evento climático adverso —granizo, heladas u otro siniestro—, las tasaciones de daños se realizarán sobre las superficies y los cultivos informados en esta actualización. Por eso, declarar la información de manera precisa constituye una medida de protección económica para el productor.