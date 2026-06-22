El riesgo país rompió otro récord y llegó a su nivel más bajo desde 2018

La contracara de la jornada la aportó el segmento de la renta variable. Los certificados de empresas argentinas en Nueva York (ADR) se desplomaron hasta 9,2%, arrastrados principalmente por el sector financiero y energético:

Grupo Supervielle: -9,2%

Grupo Financiero Galicia: -5,4%

Edenor: -4,4%

Según el economista Gustavo Ber, este retroceso responde a la debilidad de los principales ADR bancarios y energéticos tras un informe que no dejó señales alentadoras, sumado a un contexto internacional complejo donde el petróleo crudo Brent perforó la barrera de los U$S80.

Caída del riesgo país, y también de acciones

En una rueda atravesada por la expectativa del partido de la Selección Argentina en el Mundial, el índice S&P Merval cedió 0,4% en pesos (3.277.511,73 puntos), mientras que en dólares la caída fue más pronunciada: 3,1% hasta 2.142,37 puntos.

Las bajas en la plaza local también estuvieron encabezadas por Grupo Supervielle (-4,9%), seguido por Cresud (-2,4%) y Edenor (-2,4%).

Desde el mercado estiman que, tras los últimos canjes, los vencimientos se ubican en torno a los $16,2 billones, de los cuales aproximadamente $12,9 billones se encuentran en manos de tenedores privados.

En la antesala de esta subasta, las curvas de bonos ajustados por inflación (CER) y los CERTAM mostraron un desempeño relativamente débil. Por el contrario, las LECAPs y los BONTAMs comprimieron rendimientos, con Tasas Efectivas Mensuales (TEM) que se posicionaron en la zona de 1,8% a 1,9%.

El desplome del riesgo país se da pese a la volatilidad cambiaria global (acechada por el riesgo del carry trade tras la suba de tasas en Japón) y de que las calificadoras aún descartan una pronta suba de nota para los bonos provinciales.