En medio de una caída de las acciones y repunte de bonos soberanos, el riesgo país retrocedió 1,9% para llegar a 421 puntos básicos. De esta manera, al romper otro récord, el indicador de JP Morgan tocó su nivel más bajo en ocho años.
El riesgo país rompió otro récord y llegó a su nivel más bajo desde 2018
Alcanzó los 421 puntos básicos. Su récord anterior había sido el 15 de junio, cuando tocó los 425. Qué implica la nueva caída del riesgo país
Las mejoras estuvieron lideradas por los bonos Globales, que avanzaron hasta 0,2%, y los Bonares, con subas de hasta 0,4%. Y para el riesgo país es perforar otro piso, tras llegar a 425 puntos el 15 de junio.
De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones (PPI), el combo reflejado en una baja del riesgo país es clave, porque permitiría al Tesoro aliviar sustancialmente el costo de refinanciación ante los inminentes vencimientos del segundo semestre.
La contracara de la jornada la aportó el segmento de la renta variable. Los certificados de empresas argentinas en Nueva York (ADR) se desplomaron hasta 9,2%, arrastrados principalmente por el sector financiero y energético:
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Grupo Supervielle: -9,2%
Grupo Financiero Galicia: -5,4%
Edenor: -4,4%
Según el economista Gustavo Ber, este retroceso responde a la debilidad de los principales ADR bancarios y energéticos tras un informe que no dejó señales alentadoras, sumado a un contexto internacional complejo donde el petróleo crudo Brent perforó la barrera de los U$S80.
Caída del riesgo país, y también de acciones
En una rueda atravesada por la expectativa del partido de la Selección Argentina en el Mundial, el índice S&P Merval cedió 0,4% en pesos (3.277.511,73 puntos), mientras que en dólares la caída fue más pronunciada: 3,1% hasta 2.142,37 puntos.
Las bajas en la plaza local también estuvieron encabezadas por Grupo Supervielle (-4,9%), seguido por Cresud (-2,4%) y Edenor (-2,4%).
Desde el mercado estiman que, tras los últimos canjes, los vencimientos se ubican en torno a los $16,2 billones, de los cuales aproximadamente $12,9 billones se encuentran en manos de tenedores privados.
En la antesala de esta subasta, las curvas de bonos ajustados por inflación (CER) y los CERTAM mostraron un desempeño relativamente débil. Por el contrario, las LECAPs y los BONTAMs comprimieron rendimientos, con Tasas Efectivas Mensuales (TEM) que se posicionaron en la zona de 1,8% a 1,9%.
El desplome del riesgo país se da pese a la volatilidad cambiaria global (acechada por el riesgo del carry trade tras la suba de tasas en Japón) y de que las calificadoras aún descartan una pronta suba de nota para los bonos provinciales.