Con la privatización de Belgrano Cargas fijan un nuevo fondo para las obras ferroviarias

Sin embargo, las autoridades señalaron que dicho instrumento, al concentrar múltiples fuentes de financiamiento y beneficiarios, podía comprometer la celeridad de los desembolsos. Con la nueva normativa, los ingresos provenientes de la subasta del material rodante y aquellos incluidos en los contratos de concesión de vías serán canalizados hacia un fondo con destino único de la red ferroviaria.

Un fondo exclusivo para financiar la privatización de Belgrano Cargas

El articulado ratifica que la totalidad de las sumas recaudadas se asignará a un fideicomiso específico administrado por la cartera económica nacional. La finalidad primordial de este instrumento será la cobertura de costos y el pago de los trabajos de infraestructura que deban ejecutar los futuros operadores sobre la red de vías en esta etapa de la compañía estatal.

La norma encomienda al Ministerio de Economía la firma del contrato fiduciario y la redacción de las directrices operativas complementarias. De este modo, la administración central busca que los recursos originados por la desmovilización de bienes estatales queden irrevocablemente afectados al mejoramiento del sistema del Belgrano Cargas, asegurando un flujo constante para la conservación de la traza.

El rol del Tribunal de Tasaciones en la privatización de Belgrano Cargas

Otro de los puntos destacados en la regulación fija que el Ministerio de Economía establecerá la cotización de los trenes y locomotoras que sean incluidos en los contratos de concesión. Para fijar este valor de base, las autoridades deberán considerar la tasación del valor venal elaborada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo actuante dentro de la Secretaría de Obras Públicas del Estado.

La normativa lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La medida ya entró en vigencia y no altera la desintegración vertical planteada para la firma, la cual prevé la licitación separada del material rodante, el uso de talleres y la explotación de las líneas férreas e inmuebles aledaños mediante la figura de concesión de obra pública para Belgrano Cargas.