El gobierno nacional formalizó este lunes una modificación clave en la estrategia financiera para la venta de activos estatales. Ahora los ingresos provenientes de la subasta del material rodante serán canalizados hacia un fondo con destino único de la red ferroviaria y trenes.
Con la privatización de Belgrano Cargas fijan un nuevo fondo para las obras ferroviarias
El presidente modificó la estrategia financiera para los recursos obtenidos en los remates de trenes. Se canalizarán a un fideicomiso de destino exclusivo
La medida redefine la administración de los fondos obtenidos por el remate de material rodante e impacta en las futuras concesiones ferroviarias de la empresa Belgrano Cargas, determinando que los recursos ingresarán a un fideicomiso exclusivo con el objetivo directo de garantizar obras en las líneas de carga.
Cambios en el esquema para la privatización de Belgrano Cargas
A través del Decreto 718/2026, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dispuso un giro en el mecanismo financiero originalmente previsto por la Resolución 1049/25 y el Decreto 282/2026. La privatización de Belgrano Cargas contemplaba inicialmente dirigir el producido del remate de los trenes a una cuenta dentro del fideicomiso creado por el Decreto 976/01.
Sin embargo, las autoridades señalaron que dicho instrumento, al concentrar múltiples fuentes de financiamiento y beneficiarios, podía comprometer la celeridad de los desembolsos. Con la nueva normativa, los ingresos provenientes de la subasta del material rodante y aquellos incluidos en los contratos de concesión de vías serán canalizados hacia un fondo con destino único de la red ferroviaria.
Un fondo exclusivo para financiar la privatización de Belgrano Cargas
El articulado ratifica que la totalidad de las sumas recaudadas se asignará a un fideicomiso específico administrado por la cartera económica nacional. La finalidad primordial de este instrumento será la cobertura de costos y el pago de los trabajos de infraestructura que deban ejecutar los futuros operadores sobre la red de vías en esta etapa de la compañía estatal.
La norma encomienda al Ministerio de Economía la firma del contrato fiduciario y la redacción de las directrices operativas complementarias. De este modo, la administración central busca que los recursos originados por la desmovilización de bienes estatales queden irrevocablemente afectados al mejoramiento del sistema del Belgrano Cargas, asegurando un flujo constante para la conservación de la traza.
El rol del Tribunal de Tasaciones en la privatización de Belgrano Cargas
Otro de los puntos destacados en la regulación fija que el Ministerio de Economía establecerá la cotización de los trenes y locomotoras que sean incluidos en los contratos de concesión. Para fijar este valor de base, las autoridades deberán considerar la tasación del valor venal elaborada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo actuante dentro de la Secretaría de Obras Públicas del Estado.
La normativa lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La medida ya entró en vigencia y no altera la desintegración vertical planteada para la firma, la cual prevé la licitación separada del material rodante, el uso de talleres y la explotación de las líneas férreas e inmuebles aledaños mediante la figura de concesión de obra pública para Belgrano Cargas.
En pocas palabras
- Fondo ferroviario: los ingresos de la privatización de Belgrano Cargas se destinarán a un fideicomiso exclusivo para obras en la red.
- Cambio de estrategia: se modificó el destino de los fondos para agilizar desembolsos y garantizar mejoras directas en las vías.
- Valoración de activos: el Tribunal de Tasaciones definirá el valor de los trenes y locomotoras a subastar o concesionar.