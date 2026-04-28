En una nueva fase de su programa económico, el gobierno nacional ha puesto marcha oficial a la "segunda ola" de privatizaciones y concesiones. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el proceso de auditoría y saneamiento de varias empresas estatales ha concluido, dejando el terreno listo para la transferencia al sector privado de activos estratégicos.
Luis Caputo aceleró el plan de privatizaciones: Belgrano Cargas y AYSA encabezan la lista
Luis Caputo detalló la hoja de ruta para la venta de empresas públicas. El objetivo es recaudar U$S2.000 millones este año y reducir el déficit
Dentro del paquete de empresas que el Ejecutivo planea concesionar o vender de forma inmediata, destacan dos nombres de alto perfil:
- AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos): tras meses de reestructuración y ajuste de tarifas, la empresa de agua y cloacas es vista como uno de los activos más atractivos para fondos de inversión internacionales especializados en infraestructura hídrica.
- Belgrano Cargas: el sistema ferroviario de cargas es la pieza central del plan de logística nacional. El Gobierno busca que operadores privados asuman la inversión en infraestructura necesaria para potenciar el transporte de granos y minerales desde el norte del país hacia los puertos.
La meta con las privatizaciones: recaudar cerca de U$S2.000 millones
Según las proyecciones enviadas por el Ministerio de Economía al Congreso, se espera que el Estado recaude cerca de US$2.000 millones durante el ejercicio 2026 exclusivamente mediante estos procesos. Estos fondos se destinarían a fortalecer las reservas del Banco Central y a financiar proyectos de infraestructura básica donde el sector privado no tiene incentivos para ingresar.
"No se trata solo de recaudar, sino de dejar de perder. El Estado no debe ser un empresario, sino un regulador que asegure la calidad del servicio", señaló Caputo en sus recientes declaraciones.
A pesar del optimismo oficial, el mercado muestra una reacción dividida. Los analistas señalan dos escenarios diferenciados:
- Sectores atractivos: las empresas vinculadas a la energía y la logística (transporte) despiertan un interés genuino debido a su potencial de rentabilidad bajo los nuevos marcos regulatorios.
- Zonas de duda: existen dudas sobre empresas con estructuras de costos laborales muy rígidas o con alta litigiosidad. En estos casos, los inversores exigen mayores garantías jurídicas y una mayor flexibilidad en los plazos de concesión.
El cronograma oficial prevé que los pliegos de licitación para el Belgrano Cargas se publiquen antes de finalizar el primer semestre, mientras que el proceso para AYSA entraría en su etapa de oferta pública hacia el último trimestre del año. El Gobierno confía en que este movimiento consolidará la confianza de los mercados internacionales, reforzando la narrativa de una economía abierta y desregulada.
¿Crees que la privatización de AYSA tendrá un impacto inmediato en la calidad del servicio de agua, o el proceso de inversión será de largo plazo?