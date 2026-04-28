Luis Caputo aceleró el plan de privatizaciones: Belgrano Cargas y AYSA encabezan la lista

"No se trata solo de recaudar, sino de dejar de perder. El Estado no debe ser un empresario, sino un regulador que asegure la calidad del servicio", señaló Caputo en sus recientes declaraciones.

A pesar del optimismo oficial, el mercado muestra una reacción dividida. Los analistas señalan dos escenarios diferenciados:

Sectores atractivos: las empresas vinculadas a la energía y la logística (transporte) despiertan un interés genuino debido a su potencial de rentabilidad bajo los nuevos marcos regulatorios.

las empresas vinculadas a la y la despiertan un interés genuino debido a su potencial de rentabilidad bajo los nuevos marcos regulatorios. Zonas de duda: existen dudas sobre empresas con estructuras de costos laborales muy rígidas o con alta litigiosidad. En estos casos, los inversores exigen mayores garantías jurídicas y una mayor flexibilidad en los plazos de concesión.

El cronograma oficial prevé que los pliegos de licitación para el Belgrano Cargas se publiquen antes de finalizar el primer semestre, mientras que el proceso para AYSA entraría en su etapa de oferta pública hacia el último trimestre del año. El Gobierno confía en que este movimiento consolidará la confianza de los mercados internacionales, reforzando la narrativa de una economía abierta y desregulada.

¿Crees que la privatización de AYSA tendrá un impacto inmediato en la calidad del servicio de agua, o el proceso de inversión será de largo plazo?