En una jornada marcada por la tensión en el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la renuncia de Carlos Frugoni, quien hasta hoy se desempeñaba como Secretario de Infraestructura. La salida, presentada formalmente como una dimisión, fue en los hechos un desplazamiento forzado por el propio Ejecutivo tras el estallido de un escándalo patrimonial.
Luis Caputo desplazó a hombre clave de su gabinete tras el escándalo del patrimonio oculto en Miami
Luis Caputo aceptó la dimisión del Secretario de Infraestructura de Economía, luego del escándalo por bienes no declarados en Estados Unidos
La caída de Frugoni se precipitó luego de que sendas investigaciones periodísticas revelaran que el ahora exfuncionario posee propiedades de lujo en Miami, Estados Unidos, que no fueron consignadas en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Según los informes que circularon en las últimas horas:
- Las propiedades estarían valuadas en varios millones de dólares.
- Se habrían adquirido a través de sociedades offshore no declaradas.
- El propio Frugoni habría admitido ante su entorno técnico la existencia de estos bienes, argumentando supuestas omisiones administrativas que no convencieron a la cúpula del Ministerio.
Reacción oficial por el caso Frugoni
Desde el entorno de Luis Caputo confirmaron que la decisión de apartarlo fue "inmediata" una vez que la información tomó estado público. "En este Gobierno no hay lugar para dudas sobre la transparencia de los funcionarios", dejaron trascender desde los pasillos de Economía, buscando marcar una línea ética clara ante la opinión pública.
Frugoni era un hombre clave en la gestión de la obra pública y el esquema de infraestructura privada que el Gobierno. Su salida deja un vacío en un área sensible que Caputo deberá cubrir en los próximos días para no frenar la ejecución de proyectos en curso.
Consecuencias judiciales
La renuncia no detendría el avance de posibles causas por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. Se espera que en el transcurso de la semana se presenten denuncias en los tribunales de Comodoro Py para investigar el origen de los fondos utilizados para adquirir dichas propiedades y por qué fueron ocultadas del escrutinio público.
Hasta el momento, Frugoni no ha emitido un comunicado oficial, limitándose a presentar el texto de su renuncia "por motivos personales" para facilitar la transición en el área de Infraestructura.