Luis Caputo desplazó a hombre clave de su gabinete tras el escándalo del patrimonio oculto en Miami

Según los informes que circularon en las últimas horas:

Las propiedades estarían valuadas en varios millones de dólares.

Se habrían adquirido a través de sociedades offshore no declaradas.

El propio Frugoni habría admitido ante su entorno técnico la existencia de estos bienes, argumentando supuestas omisiones administrativas que no convencieron a la cúpula del Ministerio.

Reacción oficial por el caso Frugoni

Desde el entorno de Luis Caputo confirmaron que la decisión de apartarlo fue "inmediata" una vez que la información tomó estado público. "En este Gobierno no hay lugar para dudas sobre la transparencia de los funcionarios", dejaron trascender desde los pasillos de Economía, buscando marcar una línea ética clara ante la opinión pública.

Frugoni era un hombre clave en la gestión de la obra pública y el esquema de infraestructura privada que el Gobierno. Su salida deja un vacío en un área sensible que Caputo deberá cubrir en los próximos días para no frenar la ejecución de proyectos en curso.

Consecuencias judiciales

La renuncia no detendría el avance de posibles causas por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. Se espera que en el transcurso de la semana se presenten denuncias en los tribunales de Comodoro Py para investigar el origen de los fondos utilizados para adquirir dichas propiedades y por qué fueron ocultadas del escrutinio público.

Hasta el momento, Frugoni no ha emitido un comunicado oficial, limitándose a presentar el texto de su renuncia "por motivos personales" para facilitar la transición en el área de Infraestructura.