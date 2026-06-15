El riesgo país cayó a 425 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde 2017

El riesgo país sigue en baja. La baja se produjo luego de que la calificadora Standard & Poor's mejorara la nota de la deuda soberana argentina en moneda extranjera. Imagen ilustrativa.

Los bonos argentinos registraron subas y las acciones locales también mostraron un desempeño favorable, tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street.

Qué significa la caída del riesgo país

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más bajo es el indicador, menor es la percepción de riesgo sobre la capacidad de pago de la deuda argentina.

Para los analistas, esta mejora podría acercar al país a un eventual regreso a los mercados internacionales de crédito, aunque todavía persisten desafíos económicos y financieros.

Desde que asumió el presidente Javier Milei, el riesgo país mostró una fuerte reducción. Al inicio de la gestión se ubicaba cerca de los 1.900 puntos básicos y ahora se encuentra en los niveles más bajos registrados desde la crisis cambiaria de 2018.

La evolución del indicador es seguida de cerca por el mercado porque funciona como una referencia clave para evaluar el acceso al financiamiento y el costo de endeudamiento del país.