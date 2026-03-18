Por la caída de exportaciones de vino las bodegas piden que se dupliquen los reintegros

La aspiración responde a un tipo de cambio que, aun con inflación más contenida, rinde menos por la caída de exportaciones en volumen y facturación. Es la columna vertebral de un planteo que empieza a tomar forma.

Vinos a granel 4 Los reintegros van de acuerdo al mayor valor agregado del producto final. Por eso el vino a granel, o sin embotellar, recibe 0,5% menos.

Los reintegros, en números

Según Jofré "un dólar de 1.450 que no se mueve demasiado te desafía a ser más productivo para sostener la competitividad. Es una palanca que subió y bajó muchas veces, aunque la luz amarilla está en que no se profundice este atraso cambiario".

¿Qué son los reintegros? Son parte de un régimen de incentivo al comercio exterior que implica devolverles a las bodegas los impuestos internos (total o parcialmente) que pagan durante la etapa de elaboración y comercialización.

Hoy la industria percibe 7% para vino a granel y 7,5% para fraccionado. Una alícuota que antes había sido de 5 y 5,5% respectivamente, y cuya liquidación sufre atrasos que complican financieramente a las bodegas: de ahí el pedido del presidente de BA, que durante la Vendimia pidió "agilizar" la liquidación y una mejora sustancial de los reintegros.

Ante la merma de la facturación, la aspiración apunta a lograr que esa alícuota se duplique. En 2025 las exportaciones de vino apenas llegaron a los U$S661 millones, su valor más bajo en 15 años. Por eso, significaría pasar de 49,5 millones en reintegros a algo más de 99 millones que podrían recibir las bodegas en concepto de reintegros.

luis caputo y jjavier milei El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, junto al presidente Javier Milei. Ambos tienen una visión liberal de la economía y tienden a resistir la idea de que el Estado deba intervenir en el mercado. Foto:: X de Javier Milei

El atraso en la liquidación, un problema

El pedido formal ante el gobierno nacional de una mejora es inminente. Pero llega en un momento en el que la devolución que se canaliza a través de ARCA (ex Afip) sufre atrasos importantes.

"Los pagos se hacen mensualmente, pero en enero pagaron valores ínfimos y en febrero muchos no recibieron un peso", indican en el sector respecto del estado de los pagos. Aunque desde COPAL (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios), de la que forma parte BA, la describieron como una "situación transversal" a varios sectores.

Un caso patente es el de una de las principales bodegas exportadoras de vino a granel, que acumula 8 meses (y varios cientos de miles de dólares) de reintegros sin cobrar. La última liquidación, aseguran, data de julio del 2025.

Lo cierto es que, mientras en la industria se esperanzan con el planteo de agilizar los pagos corrientes, el planteo que hizo público Bressia durante la Vendimia empieza a crecer.

Al respecto, el titular de Bodegas de Argentina confirmó que "así como lo expuse en ese momento, la gestión (por la suba de reintegros) la vamos a hacer. Esperamos tener éxito".

viñedo con vino La caída en el consumo de vino y el tipo de cambio "alto" atentan contra el presente de la industria local.

Otro incentivo a las exportaciones

"Si se logra sería una buena noticia, y una buena manera de incentivar las ventas al exterior sin caer en la figura del dumping", analizó por su parte Miguel Abdala, de Royalmount, que también lidia con el atraso en el pago de reintegros y tiene pendientes más de u$S3 millones por cobrar en concepto de IVA.

Aun en ese contexto y frente a un gobierno nacional que no negocia el equilibrio fiscal, ¿es viable lograr un aumento del incentivo que reciben las bodegas?

Desde la cámara que agrupa a las bodegas exportadoras del país reflotan un argumento similar al usado para insistir en la quita de retenciones: la vitivinicultura "no mueve la aguja" de la recaudación frente a la soja y otras economías regionales.

Al respecto, Jofré señaló que "sin ser economista, tampoco se trata de grandes números. Exportando 600 millones de dólares, significa pasar a recibir unos 80 millones. Para el fisco no es algo muy loco y puede ayudar a dinamizar a la industria".

Al mismo tiempo, una aspiración de las bodegas exportadoras es complementar ese reacomodamiento con una menor carga tributaria. Pero eso es algo que quedará supeditado a la reforma fiscal que, más temprano que tarde, pretende concretar el gobierno de Milei.