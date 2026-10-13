A partir de este miércoles 14 de octubre, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) pondrá en marcha el servicio de tratamientos aéreos para controlar la primera generación de la polilla de la vid. Las tareas se concentrarán en los oasis Norte y Este, abarcando una superficie total de 90.000 hectáreas distribuidas en los departamentos de Lavalle, Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
Por la polilla de la vid, el Iscamen lanza aeroaplicaciones masivas contra la plaga
Las 4 etapas del plan oficial del Iscamen para controlar la polilla de la vid asisten a más de 9.000 productores, priorizando zonas de abandono fitosanitario.
El objetivo de esta intervención masiva es reducir drásticamente las poblaciones iniciales del insecto. Para lograrlo, los vuelos priorizarán las zonas con alta presencia de viñedos en estado de abandono o semiabandono, focos que representan un grave riesgo fitosanitario para las fincas que se encuentran en plena producción.
Focos de riesgo y tecnología con drones
Como complemento a las aeronaves tradicionales, el operativo destinará tecnología de drones para cubrir unas 10.000 hectáreas en parcelas donde las características del terreno dificultan los vuelos convencionales.
Los insumos utilizados en estos tratamientos están autorizados por el Senasa y corresponden a la categoría toxicológica IV (banda verde, la de menor riesgo). Desde el Iscamen aclararon que no se efectuarán aplicaciones en zonas urbanas ni periurbanas, respetando áreas de amortiguamiento o buffer.
Este servicio estatal está diseñado para complementar el control intrafinca. Por ello, las autoridades instaron a los productores a iniciar sus propias aplicaciones cuando los racimos florales alcancen entre 5 y 7 centímetros de longitud, manteniendo la protección del cultivo durante al menos 30 días.
Las cuatro etapas del megaoperativo
Guillermo Azín, secretario técnico del Iscamen, dimensionó el alcance de la campaña 2026/27, la cual se sustenta en una red de monitoreo de 3.000 trampas específicas desplegadas en el territorio para determinar los momentos exactos de intervención.
El funcionario detalló que la estrategia general asiste a más de 9.000 productores y se dividió en cuatro grandes fases:
- Etapa 1: Consistió en la entrega de emisores de feromonas para cubrir unas 50.000 hectáreas.
- Etapa 2: Se basó en la asistencia directa con productos fitosanitarios para la protección de otras 40.000 hectáreas de cultivo.
- Etapa 3: Es el actual servicio de aeroaplicación de productos específicos sobre las 90.000 hectáreas, realizando dos pasadas consecutivas en un período de 20 días.
- Etapa 4: El cierre del esquema consistirá en la aeroaplicación de feromonas pulverizables sobre 70.000 hectáreas críticas, apuntando nuevamente a viñedos abandonados y semiabandonados.
En pocas palabras
- Iscamen lanza tratamientos: Aeroaplicaciones masivas contra la polilla de la vid iniciaron el 14 de octubre.
- Cobertura y tecnología: Se abarcarán 90.000 hectáreas, complementando con drones en terrenos difíciles.
- Control integral: El plan oficial asiste a 9.000 productores, priorizando zonas de abandono fitosanitario.