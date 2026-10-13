Por la polilla de la vid, el Iscamen lanza aeroaplicaciones masivas contra la plaga

Los insumos utilizados en estos tratamientos están autorizados por el Senasa y corresponden a la categoría toxicológica IV (banda verde, la de menor riesgo). Desde el Iscamen aclararon que no se efectuarán aplicaciones en zonas urbanas ni periurbanas, respetando áreas de amortiguamiento o buffer.

Este servicio estatal está diseñado para complementar el control intrafinca. Por ello, las autoridades instaron a los productores a iniciar sus propias aplicaciones cuando los racimos florales alcancen entre 5 y 7 centímetros de longitud, manteniendo la protección del cultivo durante al menos 30 días.

Las cuatro etapas del megaoperativo

Guillermo Azín, secretario técnico del Iscamen, dimensionó el alcance de la campaña 2026/27, la cual se sustenta en una red de monitoreo de 3.000 trampas específicas desplegadas en el territorio para determinar los momentos exactos de intervención.

El funcionario detalló que la estrategia general asiste a más de 9.000 productores y se dividió en cuatro grandes fases: