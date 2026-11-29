Distintos organismos destacaron el consenso transversal alcanzado en ambas cámaras, donde acompañaron legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el peronismo. Según remarcaron, durante años ingresar sin permiso a un campo, romper un silobolsa o destruir un sistema de riego terminaba encuadrado como una simple contravención que no dimensionaba el perjuicio real sobre la producción.

La ley contra el vandalismo rural tuvo amplio consenso.

Las nuevas figuras incorporadas al Código Penal

La reforma introduce dos artículos centrales destinados a resguardar tanto la seguridad de las explotaciones como el capital productivo de los establecimientos: