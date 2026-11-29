El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de vandalismo rural, una iniciativa impulsada por el diputado Martín Ardohain que ya contaba con media sanción de la Cámara Baja. La normativa fue aprobada por amplia mayoría -49 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención- y modifica el Código Penal para tipificar delitos específicos contra la propiedad privada y la infraestructura agropecuaria.
Distintos organismos destacaron el consenso transversal alcanzado en ambas cámaras, donde acompañaron legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el peronismo. Según remarcaron, durante años ingresar sin permiso a un campo, romper un silobolsa o destruir un sistema de riego terminaba encuadrado como una simple contravención que no dimensionaba el perjuicio real sobre la producción.
Las nuevas figuras incorporadas al Código Penal
La reforma introduce dos artículos centrales destinados a resguardar tanto la seguridad de las explotaciones como el capital productivo de los establecimientos:
- Intrusión rural (artículo 150 bis): establece penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta del titular. Esta exclusión se presume por la sola existencia de alambrados, tranqueras, muros, vallas o carteles indicadores. Quedan exceptuados los ingresos por necesidad justificada, razones de auxilio o cuando los límites con la vía pública no sean claros. Además, la pena máxima asciende a dos años si la intrusión obstaculiza la actividad productiva o genera peligro para las personas, la sanidad animal o los cultivos. Esta figura habilita a las fuerzas de seguridad a actuar en flagrancia ante casos de merodeo nocturno o caza furtiva.
- Daños a la producción (artículo 184 bis): prevé penas de 2 a 8 años de prisión, sumadas a multas equivalentes de 3 a 12 veces el valor del perjuicio causado, para quien destruya, inutilice o dañe bienes que afecten directamente el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura rural. La protección abarca de manera explícita a los cultivos en pie, las viñas, los cereales sin cosechar, los silobolsas, el ganado, la leña y los sistemas de riego y energía.
El respaldo de las entidades del agro
Tras conocerse el resultado de la votación, las principales entidades rurales celebraron la sanción de la norma. Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) subrayaron el protagonismo de la institución en la redacción original del texto -a través de sus dirigentes Juan Carlos Goya y Adrián Luna Vázquez- y afirmaron que la ley protege no solo bienes materiales, sino también el trabajo y la inversión de miles de familias del interior productivo.
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) calificó la aprobación como una respuesta a un "reclamo histórico" del sector frente a los ataques que generan fuertes pérdidas económicas. En ese sentido, desde la entidad enfatizaron que el próximo paso indispensable será garantizar la aplicación efectiva de la ley en todo el territorio nacional, fortaleciendo la prevención y asegurando que los responsables respondan ante la Justicia.
En pocas palabras
- Senado aprobó ley: se aprobó en el Senado un proyecto contra el vandalismo rural, con penas de hasta ocho años de prisión.
- Consenso legislativo: legisladores de La Libertad Avanza, PRO, UCR y peronismo acompañaron la iniciativa.
- Entidades rurales: las principales entidades del campo celebraron la sanción, calificándola como un reclamo histórico.