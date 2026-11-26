El proyecto se destrabó luego de una fuerte presión de la Iglesia para que se aprobara una normativa que busca dar respuesta a una problemática que afecta a miles de familias.

El gobierno pretendía aprobar el texto con modificaciones orientadas a combatir el juego ilegal, pero rechaza las fuertes restricciones a la publicidad.

El proyecto

El eje central del proyecto es impedir que los menores de edad puedan apostar en plataformas digitales y establecer la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea.

La iniciativa también prohíbe promocionar las apuestas a través de plataformas y redes sociales, internet, tecnologías de la información y la comunicación, medios audiovisuales y publicidad exterior.

Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición del patrocinio de empresas de apuestas en la indumentaria deportiva, una modalidad extendida actualmente entre los principales clubes del país, que mantienen contratos comerciales con compañías del sector.

La restricción se amplía a los medios gráficos, radiales y televisivos, al emplazamiento de productos y a cualquier otro medio de comunicación existente o que pueda surgir en el futuro y que, como consecuencia de los avances tecnológicos, pueda utilizarse con los mismos fines.

La publicidad solamente estará permitida dentro de casinos, bingos, hipódromos, otras casas de apuestas y agencias de lotería.

Además, el proyecto establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

El debate

La presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, sostuvo que “cada plataforma clandestina sin control de edad es una puerta abierta, cada cuenta prestada es una grieta en el sistema y este proyecto cierra esas puertas y esas grietas con firmeza y con garantía”.

Desde el oficialismo, uno de los impulsores de la ley, Agustín Coto, afirmó: “Si hoy aprobamos esta ley, quiero que sepan que no venimos a fiscalizar moralmente a nadie. Este no es un tema de quién es bueno o es malo, sino de salud pública. Hay un límite y el límite son los chicos”.

Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci señaló: “La ciudadanía nos pide hoy una respuesta urgente que podemos llegar a cumplir y me parece que esta es la ley más completa de todas las que presentamos”.

“Es necesario aprobar esta ley porque, si bien las provincias regulan los juegos de azar, ahora hablamos de otro tipo de juegos”, agregó.

En ese sentido, advirtió: “Hablamos del juego que se hace desde el living de una casa, desde el dormitorio de un chico o desde la misma escuela, porque las apuestas online son la realidad de la vida cotidiana de muchos menores que en la escuela juegan”.