Octubre récord en agroexportación: la industria ingresó U$S2.880 millones

El maíz cerró en torno a los $277.800 la tonelada.

La clave: trigo y molienda sostenida

Desde Ciara-CEC explicaron que el excepcional desempeño de octubre estuvo caracterizado por tres ejes centrales: un flujo incesante de ventas y embarques de maíz, una molienda de soja de exportación que se mantuvo sostenida y la salida de despachos de trigo de la campaña 25/26, los cuales capitalizaron una ventana de oportunidad internacional frente al conflicto en el Mar Negro.

Gustavo Idígoras, presidente de la entidad, remarcó la intensidad operativa de las últimas semanas: "Fue un mes súper activo, con muchísimo movimiento de granos hacia la exportación. Si lo comparamos con otros octubres, ha sido el mejor de los últimos 20 años que tenemos registrados en nuestra base de datos".

El impacto de las elecciones en Brasil

El récord de octubre adquiere mayor relevancia al analizar el adverso escenario global y regional que debieron enfrentar las exportaciones argentinas. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante el décimo mes del año los precios internacionales de la soja y el maíz encadenaron 5 semanas de bajas, tocando valores mínimos en 2 meses.

Este fenómeno de precios deprimidos estuvo íntimamente ligado al factor cambiario derivado de las recientes elecciones presidenciales en Brasil. El triunfo de Lula da Silva generó una rápida depreciación inicial del real -estimada en torno al 12% frente al dólar- que abarató inmediatamente las exportaciones brasileñas, inyectando presión bajista sobre el resto de los oferentes globales.

Pese a que la devaluación brasileña incrementó fuertemente la competitividad del país vecino, el mercado argentino logró absorber el impacto: las pizarras locales operaron con leves retrocesos -el maíz cerró en torno a los $277.800 y la soja cerca de los $550.000 la tonelada- y el maíz nacional consiguió defender su posición como el origen más competitivo de la región sudamericana.