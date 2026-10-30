Cómo impacta la devaluación del real en las exportaciones de Mendoza a Brasil

Lo cierto es que el cimbronazo tras la victoria electoral del presidente Lula Da Silva sorprendió a exportadores mendocinos al inicio de la temporada fuerte de ventas relacionadas con las Fiestas de fin de año. Aún así, el sector muestra cautela.

Con la devaluación, los importadores brasileros deberán pagar más reales por cada dólar que cuestan los productos exportados desde Mendoza.

Cómo afecta a los productos que Mendoza le vende a Brasil

Para el gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra "si se mantiene la devaluación nuestras exportaciones estarán complicadas. Muchos tienen una relación de décadas con sus clientes y podrán sobrellevarlo, pero los precios que se pactaron ya no se mueven, quizá sí se reconozca el diferencial en una próxima operación".

Sin embargo, hay otros factores que pueden extremar la situación, algunos internos y otros externos. Y dos ejemplos que lo reflejan son el ajo y el aceite de oliva que produce y exporta Mendoza para Brasil.

Las constantes lluvias propias del Súper Niño puede provocar una merma de la cosecha que empezó, y lógicamente hacer subir los precios que rondan U$S6 la caja de 10 kilos sin devaluación. Aunque, dicen, el margen para hacerlo es escaso.

Para el aceite de oliva, que llegó a superar los U$S33 millones anuales en ventas, y también aceituna en conserva, el riesgo de perder lugar en góndolas es mayor. La tonelada de aceite se mueve entre U$S7 mil y U$S7.500 valor FOB.

"Luego de 2 años buenos su precio está fluctuando por el acuerdo Mercosur-UE, y la recuperación de las cosechas allá. Y en quince días, cuando se conozcan los números, quizá baje más o mejore un poco", adelantó Bustos Carra.

Importaciones, hasta 8% más baratas por el "nuevo" real

Desde el sector aprovecharon el contexto para volver a insistir en una reforma impositiva que podría amortiguar este tipo de saltos cambiarios. Y asegurar una mayor competitividad de las exportaciones mendocinas frente al mundo.

Para Vargas Arizu "hay mucho por hacer" en lo relativo a una baja del Impuesto al Cheque, IVA e Ingresos Brutos parte de la masa de impuestos que mantienen una todavía elevada presión tributaria.

Entre los exportadores se aferran a una supuesta promesa de la Nación al respecto ya para el 2027.

"Veremos. De no ser así la competitividad se complicará", señaló a su vez el gerente de la Cámara de Comercio Exterior.

Mientras tanto, así como las exportaciones se encarecen, las importaciones desde Brasil empiezan a abaratarse. Es lo que empieza a verse en algunos químicos e insumos como repuestos para maquinaria, con precios hasta 8% más económicos. Pero eso es parte de otra historia.