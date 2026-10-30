Junto a los mercados financieros, el "efecto Lula" le pegó de lleno a las exportaciones de Mendoza. Una devaluación del 12% del real ya desafía a la competitividad de los productos que compra Brasil, como ajo, aceite de oliva, vino y conservas.
Cómo impacta la devaluación del real en las exportaciones de Mendoza a Brasil
Un ajo afectado por las lluvias y el precio del aceite de oliva fluctuante son dos ejemplos de la situación de exportaciones. Expectativa por el precio del real
Como ya ocurrió antes, la pérdida de valor de la moneda brasileña frente al dólar, los bienes se encarecen. Un cambio que puede hacer caer el volumen de ventas al principal socio del Mercosur.
"Seguro nos pega porque estamos más caros. Poco se puede hacer desde Mendoza, sólo acompañar a los exportadores con promoción a través de ferias para abrir nuevos mercados", admitió el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.
Lo cierto es que el cimbronazo tras la victoria electoral del presidente Lula Da Silva sorprendió a exportadores mendocinos al inicio de la temporada fuerte de ventas relacionadas con las Fiestas de fin de año. Aún así, el sector muestra cautela.
Cómo afecta a los productos que Mendoza le vende a Brasil
Para el gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra "si se mantiene la devaluación nuestras exportaciones estarán complicadas. Muchos tienen una relación de décadas con sus clientes y podrán sobrellevarlo, pero los precios que se pactaron ya no se mueven, quizá sí se reconozca el diferencial en una próxima operación".
Sin embargo, hay otros factores que pueden extremar la situación, algunos internos y otros externos. Y dos ejemplos que lo reflejan son el ajo y el aceite de oliva que produce y exporta Mendoza para Brasil.
Las constantes lluvias propias del Súper Niño puede provocar una merma de la cosecha que empezó, y lógicamente hacer subir los precios que rondan U$S6 la caja de 10 kilos sin devaluación. Aunque, dicen, el margen para hacerlo es escaso.
Para el aceite de oliva, que llegó a superar los U$S33 millones anuales en ventas, y también aceituna en conserva, el riesgo de perder lugar en góndolas es mayor. La tonelada de aceite se mueve entre U$S7 mil y U$S7.500 valor FOB.
"Luego de 2 años buenos su precio está fluctuando por el acuerdo Mercosur-UE, y la recuperación de las cosechas allá. Y en quince días, cuando se conozcan los números, quizá baje más o mejore un poco", adelantó Bustos Carra.
Importaciones, hasta 8% más baratas por el "nuevo" real
Desde el sector aprovecharon el contexto para volver a insistir en una reforma impositiva que podría amortiguar este tipo de saltos cambiarios. Y asegurar una mayor competitividad de las exportaciones mendocinas frente al mundo.
Para Vargas Arizu "hay mucho por hacer" en lo relativo a una baja del Impuesto al Cheque, IVA e Ingresos Brutos parte de la masa de impuestos que mantienen una todavía elevada presión tributaria.
Entre los exportadores se aferran a una supuesta promesa de la Nación al respecto ya para el 2027.
"Veremos. De no ser así la competitividad se complicará", señaló a su vez el gerente de la Cámara de Comercio Exterior.
Mientras tanto, así como las exportaciones se encarecen, las importaciones desde Brasil empiezan a abaratarse. Es lo que empieza a verse en algunos químicos e insumos como repuestos para maquinaria, con precios hasta 8% más económicos. Pero eso es parte de otra historia.
En pocas palabras
- Impacto devaluación: la devaluación del real brasileño encarece las exportaciones mendocinas, afectando la competitividad de productos como ajo y aceite de oliva.
- Repercusiones sectoriales: el sector exportador mendocino se muestra cauto ante la pérdida de valor de la moneda brasileña y la posible caída en el volumen de ventas.
- Demandas impositivas: los exportadores insisten en una reforma impositiva para amortiguar los saltos cambiarios y mejorar la competitividad frente al mundo.