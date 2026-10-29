La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció un nuevo acuerdo en paritarias que establecerá un incremento salarial del 5,7% para octubre, noviembre y diciembre de 2026. Este entendimiento alcanzado con las cámaras empresariales beneficiará a aproximadamente 1,2 millones de trabajadores del sector.
Los empleados de Comercio recibirán aumento del 5,7% y bono para fin de año
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios pactó un incremento salarial trimestral del 5,7% y un bono extraordinario de $50.000
El incremento salarial se distribuirá en tres tramos iguales del 1,9% cada uno, aplicándose sobre las remuneraciones básicas de septiembre de 2026. Este esquema replica el aplicado en el trimestre anterior, buscando mantener el poder adquisitivo de los empleados en un contexto económico desafiante.
Adicionalmente, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa y no acumulativa, se trata de un bono de $50.000, que se abonará en dos cuotas de $25.000 en octubre y noviembre. La vigencia del acuerdo paritario inicia el 1° de octubre de 2026.
El básico para empleados de comercio será de $1.391.664
Los sueldos de noviembre de 2026 incorporarán la segunda cuota de $25.000 del bono extraordinario y el aumento del 1,9%. A estos montos se suma la continuidad de los $120.000 no remunerativos establecidos en el acuerdo paritario previo, elevando el total de sumas fijas a $145.000 para el mes.
Las escalas salariales detallan los haberes básicos para cada categoría. Por ejemplo, en la categoría Administrativo, el sueldo básico para la categoría A en noviembre de 2026 será de $1.391.664, mientras que para la categoría F alcanzará los $1.450.707. Estos montos no incluyen adicionales por antigüedad ni presentismo, que se suman según lo estipulado en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Fuentes utilizadas
- Paritaria . Empleados de comercio con nuevo aumento y escalas confirmadas para noviembre 2026: cuánto cobro el mes que viene
- Empleados de Comercio: con aumento y bono confirmado, el salario que cobra cada categoría FAECyS en noviembre 2026
- Empleados de Comercio: cuánto cobrarán en noviembre 2026, categoría por categoría, tras el aumento paritario
En pocas palabras
- Aumento salarial: los empleados de comercio tendrán un incremento trimestral del 5,7%.
- Bono extraordinario: se pactó un pago adicional de $50.000.
- Vigencia del acuerdo: el nuevo entendimiento paritario inicia el 1° de octubre de 2026.