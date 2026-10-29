Los empleados de Comercio recibirán aumento del 5,7% y bono para fin de año

El incremento salarial se distribuirá en tres tramos iguales del 1,9% cada uno, aplicándose sobre las remuneraciones básicas de septiembre de 2026. Este esquema replica el aplicado en el trimestre anterior, buscando mantener el poder adquisitivo de los empleados en un contexto económico desafiante.

Adicionalmente, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa y no acumulativa, se trata de un bono de $50.000, que se abonará en dos cuotas de $25.000 en octubre y noviembre. La vigencia del acuerdo paritario inicia el 1° de octubre de 2026.