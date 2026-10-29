IMPSA puso en marcha un plan para rehabilitar dos centrales hidroeléctricas clave en Venezuela

IMPSA puso en marcha el programa de rehabilitación y modernización de las centrales hidroeléctricas Macagua y Tocoma, en Venezuela. El plan operativo, acordado con la estatal Corpoelec, busca restituir la capacidad de generación energética, mejorar la estabilidad del suministro eléctrico en hogares y sectores productivos, y dinamizar la actividad económica nacional.
La primera fase del programa establece como meta alcanzar una capacidad de generación conjunta de 672 megavatios (MW) en un plazo de 24 meses.
La ceremonia oficial de inicio se realizó en la central Macagua con la intervención a distancia de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde Caracas, y la presencia en el lugar del presidente de IMPSA, Jorge Salcedo; el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Energía de los Estados Unidos.
En la represa Macagua, los trabajos iniciales permitirán recuperar 160 MW de potencia en un período de 90 días mediante la intervención directa en las unidades 5 y 6.
Posteriormente, la modernización de la unidad 4 sumará otros 80 MW en un plazo de 12 meses, completando una capacidad recuperada de 240 MW.
Paralelamente, en Tocoma se reactivarán las unidades 1 y 2 para aportar 432 MW al Sistema Eléctrico Nacional dentro del plazo previsto de 2 años.
Proyecciones de generación de energía en Venezuela
El plan maestro desarrollado entre IMPSA y la operadora estatal contempla la posibilidad de recuperar hasta 2.640 MW de potencia conjunta en fases posteriores, distribuidos en 2.160 MW para la central Tocoma y 480 MW para Macagua. En el marco de estas tareas, se prevé la contratación de más de 1.000 trabajadores técnicos y operativos durante el desarrollo del programa.
Las obras civiles en Tocoma avanzan de forma simultánea con el propósito de optimizar la infraestructura hidroeléctrica, considerada la columna vertebral del esquema energético venezolano. Las adecuaciones tecnológicas permitirán incrementar la potencia nominal de las turbinas de 60 MW a 80 MW cada una, extendiendo la vida útil de los equipos existentes.
Desde la conducción de la empresa destacaron que la reactivación de activos estratégicos constituye un paso eficiente en términos de costos para aliviar la presión sobre la red eléctrica, aunque señalaron que la normalización definitiva del sector requerirá inversiones complementarias en transporte, distribución y mantenimiento de redes.
El perfil de IMPSA tras su reestructuración privada
El desarrollo del proyecto en territorio venezolano se produce tras la reorganización de la compañía ocurrida en febrero de 2025, cuando IMPSA fue adquirida por el fondo de inversión estadounidense American Investment Fund (IAF). Esta operación consolidó su perfil multinacional y reforzó su posición en la industria energética global.
Bajo la conducción ejecutiva de Jorge Salcedo y Juan Manuel Domínguez, la firma completó la reestructuración de sus pasivos financieros y fortaleció su participación en sectores como la energía hidroeléctrica, la tecnología nuclear y la provisión de grúas portuarias.
A su vez, la empresa consolidó alianzas estratégicas internacionales, destacándose el acuerdo con la firma National Electric Coil (NEC) para expandir sus servicios de provisión de equipamiento e ingeniería en los mercados de Estados Unidos, Canadá, México y América Central.
En pocas palabras
- IMPSA y Venezuela: la empresa de capitales argentinos y estadounidenses reinició trabajos en centrales hidroeléctricas clave del país caribeño.
- Generación y empleo: el plan busca aportar 672 megavatios y generar más de 1.000 puestos de trabajo.
- Modernización: se rehabilitarán las represas Macagua y Tocoma, con posible extensión futura de la capacidad instalada.