IMPSA puso en marcha un plan para rehabilitar dos centrales hidroeléctricas clave en Venezuela

Autoridades de IMPSA, del Ministerio de Energía Eléctrica y del Departamento de Estado y de Energía de los Estados Unidos. Foto: Prensa de IMPSA

En la represa Macagua, los trabajos iniciales permitirán recuperar 160 MW de potencia en un período de 90 días mediante la intervención directa en las unidades 5 y 6.

Posteriormente, la modernización de la unidad 4 sumará otros 80 MW en un plazo de 12 meses, completando una capacidad recuperada de 240 MW.

Paralelamente, en Tocoma se reactivarán las unidades 1 y 2 para aportar 432 MW al Sistema Eléctrico Nacional dentro del plazo previsto de 2 años.

La central de Macagua en Venezuela. Foto: Prensa de IMPSA

Proyecciones de generación de energía en Venezuela

El plan maestro desarrollado entre IMPSA y la operadora estatal contempla la posibilidad de recuperar hasta 2.640 MW de potencia conjunta en fases posteriores, distribuidos en 2.160 MW para la central Tocoma y 480 MW para Macagua. En el marco de estas tareas, se prevé la contratación de más de 1.000 trabajadores técnicos y operativos durante el desarrollo del programa.

Las obras civiles en Tocoma avanzan de forma simultánea con el propósito de optimizar la infraestructura hidroeléctrica, considerada la columna vertebral del esquema energético venezolano. Las adecuaciones tecnológicas permitirán incrementar la potencia nominal de las turbinas de 60 MW a 80 MW cada una, extendiendo la vida útil de los equipos existentes.

Desde la conducción de la empresa destacaron que la reactivación de activos estratégicos constituye un paso eficiente en términos de costos para aliviar la presión sobre la red eléctrica, aunque señalaron que la normalización definitiva del sector requerirá inversiones complementarias en transporte, distribución y mantenimiento de redes.

En la represa Macagua, los trabajos iniciales permitirán recuperar 160 MW de potencia en un período de 90 días. Foto: Prensa de IMPSA

El perfil de IMPSA tras su reestructuración privada

El desarrollo del proyecto en territorio venezolano se produce tras la reorganización de la compañía ocurrida en febrero de 2025, cuando IMPSA fue adquirida por el fondo de inversión estadounidense American Investment Fund (IAF). Esta operación consolidó su perfil multinacional y reforzó su posición en la industria energética global.

Bajo la conducción ejecutiva de Jorge Salcedo y Juan Manuel Domínguez, la firma completó la reestructuración de sus pasivos financieros y fortaleció su participación en sectores como la energía hidroeléctrica, la tecnología nuclear y la provisión de grúas portuarias.

A su vez, la empresa consolidó alianzas estratégicas internacionales, destacándose el acuerdo con la firma National Electric Coil (NEC) para expandir sus servicios de provisión de equipamiento e ingeniería en los mercados de Estados Unidos, Canadá, México y América Central.