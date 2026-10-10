El Sistema Integrado Paso Cristo Redentor cerró de forma temporal este sábado debido a las intensas nevadas anunciadas para la zona. La medida fue comunicada por el Complejo Fronterizo Los Libertadores y la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes.
Cerró temporalmente el Paso Internacional Cristo Redentor por fuertes nevadas
Las autoridades de Chile y Argentina suspendieron el tránsito internacional de todo tipo de vehículos desde las 16 de este sábado
La decisión se adoptó tras una reunión del comité de Coordinación Chilena y Argentina, realizada durante este mismo sábado cerca de las 15. Según el comunicado, el encuentro se basó en los reportes técnicos entregados por ambas vialidades, que advirtieron que las condiciones meteorológicas afectarían una transitabilidad segura para los usuarios.
Cómo será el cierre
Las autoridades establecieron dos etapas:
- Sábado 10 de octubre: cierre temporal, por bandas horarias, de las barreras de Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina), desde las 16 hasta las 23:59, en ambos países.
- Domingo 11 de octubre: desde las 00:00 se habilita únicamente el tránsito internacional exclusivo de transporte de carga terrestre, en sentido Chile-Argentina.
Recomendaciones para los viajeros
Se pide a los usuarios informarse exclusivamente a través de las cuentas oficiales, donde se publicará el estado de las condiciones climáticas del paso fronterizo, para planificar mejor el viaje.
Quienes tengan previsto cruzar entre ambos países deberían postergar el viaje hasta que se informe oficialmente la reapertura para vehículos particulares y buses, ya que por ahora no hay una fecha confirmada.
En pocas palabras
- Cierre temporal: El Paso Internacional Cristo Redentor se cerró por fuertes nevadas.
- Fechas y horarios: El cierre afectó al tránsito internacional desde el sábado 10 de octubre a las 16.
- Transporte de carga: Se habilitará solo para carga el domingo 11 de octubre, sentido Chile-Argentina.