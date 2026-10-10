Cerró temporalmente el Paso Internacional Cristo Redentor por fuertes nevadas

Sábado 10 de octubre: cierre temporal, por bandas horarias, de las barreras de Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina), desde las 16 hasta las 23:59, en ambos países.

cierre temporal, por bandas horarias, de las barreras de Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina), desde las 16 hasta las 23:59, en ambos países. Domingo 11 de octubre: desde las 00:00 se habilita únicamente el tránsito internacional exclusivo de transporte de carga terrestre, en sentido Chile-Argentina.

Recomendaciones para los viajeros

Se pide a los usuarios informarse exclusivamente a través de las cuentas oficiales, donde se publicará el estado de las condiciones climáticas del paso fronterizo, para planificar mejor el viaje.

Quienes tengan previsto cruzar entre ambos países deberían postergar el viaje hasta que se informe oficialmente la reapertura para vehículos particulares y buses, ya que por ahora no hay una fecha confirmada.