Los tours de compras a Chile no repuntan ni en diciembre: "Nunca hubo tan poca demanda"

tour de compras, chile, argentina, arca.jpg

Al mismo tiempo descartó que la inseguridad, sobre todo los últimos robos, sean un problema de la baja demanda. Lo atribuye completamente a que cuesta cada vez más comprar un pasaje. Habitualmente cuestan $85.000, pero han llegado a bajarlos a $50.000.

"No podemos bajar el precio de eso. Tenemos que pagar un colectivo, los sueldos y los gastos de los choferes allá y guardar los coches allá en los balcones", explicó.

"Todas las coordinaciones están desesperadas. Porque si llega a salir un colectivo juntas a 38 pasajeros, 35 pasajeros y no se llega más", dijo y aclaró que suelen tener capacidad de entre 55 y 60.

La inseguridad en Chile no es un problema para los tour de compras

Otra de las fuentes consultadas descartó que Chile sea un lugar peligroso para los tour de compras, pero sí reconoció que suelen estar en la mira pero que los robos son casos aislados.

A pesar de ello, han implementado nuevas medidas de seguridad como instalar cámaras en los colectivos y ya empezaron a salir en caravana desde Mendoza y desde la aduana entre 2 o 3 tour de compras.

Cuando asaltaron violentamente a un tour de compras mendocino

Un tour de compras con 60 mendocinos fue asaltado en Chile a fines de noviembre por una banda de más de 10 delincuentes colombianos y venezolanos. La reconstrucción del hecho indicó que engañaron a los conductores y los emboscaron en plena ruta.

Los golpearon, los amenazaron con armas de fuego y les robaron todas las pertenencias.

colectivo tours de compras robos Colectivo de tour de compras asaltado en Chile.

El violento asalto ocurrió alrededor de las 7 del jueves 27 de noviembre cuando pasaron un peaje de la zona de Chacabuco, en Chile. Según señalaron las víctimas, al poco andar un vehículo le habría hecho señas al chofer para avisarle que tenía una cubierta pinchada.

El conductor se detuvo en la banquina para ver qué pasaba y en ese momento entre 4 o 5 vehículos los rodearon.