El Paso Cristo Redentor continuará cerrado este martes por lluvias y nevadas

De acuerdo con los reportes oficiales, el tiempo comenzará a mejorar a partir del miércoles, cuando se espera un cese de las precipitaciones que permitiría evaluar las tareas de despeje y la eventual reapertura de la frontera.

Este martes continuará cerrado el Sistema Integrado Cristo Redentor por pronosticos de lluvias y nevadas durante todo el día.

¿Cuántos días lleva cerrado el Paso Cristo Redentor en 2026?

El impacto del clima en la cordillera ha sido una constante durante el período. En lo que va del año, el Paso Cristo Redentor ha acumulado 90 días de cierre (no consecutivos). Esta cifra refleja los severos temporales de nieve y viento blanco que han afectado de forma recurrente a la región andina, complicando el tránsito internacional y el transporte de cargas en la principal vía de conexión entre ambos países.

Ante este panorama, se recomienda a los conductores consultar los canales oficiales antes de emprender viaje hacia el corredor bioceánico.

Así se encontraba Las Cuevas este lunes 19 por la mañana.

¿Cómo estará el tiempo en la provincia de Mendoza este martes 20?

Se espera viento débil del norte entre las 11 y las 14 en la Zona Este. A partir de las 19, el viento rotará al sur, con intensidad débil afectando la Zona Sur y la Zona Este. Estas condiciones podrían prolongarse durante la madrugada del miércoles.

Además, se prevé cielo nublado en el Valle de Uco, Malargüe, Gran Mendoza y Zona Este, con precipitaciones débiles en estos sectores. Durante la tarde, las lluvias débiles continuarán en el Valle de Uco y la Zona Sur. A partir de las 20 podría producirse una reactivación de las precipitaciones en el Gran Mendoza y la Zona Este, con continuidad durante la noche y la madrugada del miércoles.