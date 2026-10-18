El Paso a Chile está habilitado, pero anunciaron su cierre preventivo a partir de las 20 por nevadas

El pronóstico anticipa precipitaciones y nevadas aisladas en la cordillera hacia el final de la jornada.

El frío se hace sentir con fuerza en las distintas localidades cordilleranas: Uspallata registró una marca de 1°C, mientras que en Punta de Vacas la temperatura descendió a -5°C. En tanto, en Puente del Inca el termómetro marcó -6°C y en Las Cuevas la mínima alcanzó los -7°C. Se aconseja a los conductores extremar la precaución al volante y consultar el estado de la ruta en los canales oficiales antes de emprender el viaje a Chile.

Los horarios de cierre de barreras y del túnel internacional

El cronograma fijado por las coordinaciones de ambos países establece que las barreras en Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile) cerrarán a las 20.00 de este domingo. Posteriormente, la interrupción del tránsito será total cuando el túnel internacional quede cerrado a las 22.00.

Las autoridades precisaron que la medida busca evitar situaciones de riesgo ante el avance de precipitaciones y nevadas en la alta montaña. Asimismo, adelantaron que emitirán un reporte oficial sobre el estado de transitabilidad y las condiciones meteorológicas este lunes 19 de octubre a las 21:00, momento en el que evaluarán una posible reapertura de la ruta internacional.