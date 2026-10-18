El Paso Internacional Cristo Redentor suspenderá de forma preventiva el tránsito para todo tipo de vehículos a partir de la noche de este domingo 18 de octubre. La decisión fue adoptada tras una reunión del Comité de Coordinación de Argentina y Chile, sustentada en los reportes técnicos de ambas vialidades por las inestabilidades climáticas pronosticadas para la alta cordillera.
El Paso a Chile está habilitado, pero anunciaron su cierre preventivo a partir de las 20 por nevadas
Las barreras en Uspallata y Guardia Vieja se bajarán a las 20 de este domingo y el túnel internacional cerrará a las 22. Informarán la reapertura este lunes
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por las autoridades fronterizas, el corte del tránsito se implementará de manera escalonada en ambos lados de la cordillera para garantizar una interrupción ordenada del flujo vehicular.
Cielo nublado y temperaturas bajo cero en la cordillera
Para la jornada de este domingo se prevé un panorama meteorológico variable en alta montaña. El pronóstico anticipa cielo algo nublado por la mañana e inestabilidad hacia la tarde y noche, con probabilidad de nevadas y precipitaciones aisladas acompañadas de viento en la zona limítrofe.
El frío se hace sentir con fuerza en las distintas localidades cordilleranas: Uspallata registró una marca de 1°C, mientras que en Punta de Vacas la temperatura descendió a -5°C. En tanto, en Puente del Inca el termómetro marcó -6°C y en Las Cuevas la mínima alcanzó los -7°C. Se aconseja a los conductores extremar la precaución al volante y consultar el estado de la ruta en los canales oficiales antes de emprender el viaje a Chile.
Los horarios de cierre de barreras y del túnel internacional
El cronograma fijado por las coordinaciones de ambos países establece que las barreras en Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile) cerrarán a las 20.00 de este domingo. Posteriormente, la interrupción del tránsito será total cuando el túnel internacional quede cerrado a las 22.00.
Las autoridades precisaron que la medida busca evitar situaciones de riesgo ante el avance de precipitaciones y nevadas en la alta montaña. Asimismo, adelantaron que emitirán un reporte oficial sobre el estado de transitabilidad y las condiciones meteorológicas este lunes 19 de octubre a las 21:00, momento en el que evaluarán una posible reapertura de la ruta internacional.
En pocas palabras
- Paso Internacional Cristo Redentor: se cerrará preventivamente desde las 22 del domingo 18 de octubre por pronóstico de nevadas.
- Cierre escalonado: las barreras en Uspallata y Guardia Vieja cerrarán a las 20, mientras que el túnel internacional lo hará a las 22.
- Pronóstico cordillerano: se esperan inestabilidades climáticas con cielo nublado, temperaturas bajo cero y probabilidad de nevadas aisladas.