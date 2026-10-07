Nobel de Literatura 2026: tres escritores argentinos entre los candidatos

Con más de 100 libros y miles de seguidores, en los últimos años César Aira es mencionado entre los posibles ganadores del Nobel de Literatura.

César Aira encabeza las opciones del país

El escritor y traductor César Aira es el autor argentino mejor posicionado en las cotizaciones previas. Con una producción prolífica, su nombre "cotiza" entre las 5 opciones principales del certamen global según una casa de apuesta.

Del centenar de libros de Aira, hay 2 publicaciones que tienen reconocimiento en todo el mundo: Cómo me hice monja (1993) y Un episodio en la vida del pintor viajero (2000).

Su vasto catálogo incluye Ema, la cautiva y La liebre. En 2021 recibió el Premio Formentor de las Letras, un galardón que también obtuvieron Jorge Luis Borges y Ricardo Piglia.

Mariana Enríquez se sumó a lista de favoritos para el Nobel de Literatura.

Mariana Enríquez y la consolidación del género

Mariana Enríquez es una de las principales referentes de la literatura de terror y el realismo oscuro latinoamericano. Su obra, atravesada por la violencia social, los fantasmas, los vínculos familiares y los traumas de la historia argentina, comenzó a expandirse con fuerza hacia el cine y las plataformas.

Entre sus principales libros se encuentran Bajar es lo peor (1995), su primera novela; Los peligros de fumar en la cama (2009), volumen de cuentos que la consagró; Nuestra parte de noche (2019), ganadora del Premio Herralde; y Un lugar soleado para gente sombría (2024), uno de sus trabajos más recientes.

En el terreno audiovisual, su obra tuvo una primera adaptación con Bajar es lo peor, llevada al cine en 2002 por Leyla Grünberg. En 2026 dio un nuevo salto con La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé. A esto se suma Mis muertos tristes, una miniserie de Netflix dirigida por el chileno Pablo Larraín.

Samanta Schweblin ha sido traducida a más de cuarenta idiomas y recibido numerosos premios internacionales.

Samanta Schweblin y la literatura contemporánea

Por su parte, Samanta Schweblin suma adhesiones dentro del grupo de escritoras latinoamericanas con proyección internacional. Autora de obras como Distancia de rescate (2014), Pájaros en la boca (2009) y Siete casas vacías (2015), la escritora de 48 años integra los análisis de medios internacionales como la radio pública sueca Sveriges Radio, detallan los medios especializados en literatura.

La prensa escandinava valora la capacidad de Schweblin para construir atmósferas inquietantes a partir de situaciones cotidianas. Su novela Distancia de rescate tuvo además su adaptación cinematográfica, lo que potenció su difusión global.

Premio Nobel de Literatura: los latinoamericanos ganadores

Desde 1901 se han realizado 117 entregas del Premio Nobel de Literatura a un total de 121 personas, de los cuales 6 de las distinciones fueron para referentes de Latinoamerica:

Gabriela Mistral (Chile, 1945)

Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967)

Pablo Neruda (Chile, 1971)

Gabriel García Márquez (Colombia, 1982)

Octavio Paz (México, 1990)

Mario Vargas Llosa (Perú, 2010)

Este miércoles en Estocolmo se anunció el Premio Nobel de Química 2026, el que fue otorgado a los investigadores Henri Kagan, de Francia, y Kenso Soai, de Japón, en reconocimiento a sus fundamentales aportes en el campo de la síntesis orgánica asimétrica.