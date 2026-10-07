La literatura Argentina vuelve a ubicarse en el centro de las miradas de la prensa internacional, de los especialistas y de las casas de apuestas que analizan los nombres posibles para el Premio Nobel de Literatura, el galardón más prestigioso de las letras. Tres escritores argentinos entre los candidatos: César Aira, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin.
Nobel de Literatura 2026: tres escritores argentinos entre los candidatos
César Aira, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin figuran entre las opciones mencionadas por especialistas y casas de apuestas para el Premio Nobel de Literatura
Este jueves se anunciará en Estocolmo se anunciará cuarto Premio Nobel de 2026. El autor nacido en Coronel Pringles lidera las menciones entre los argentinos, mientras que las 2 escritoras de la nueva generación completan las especulaciones en torno a un reconocimiento inédito para las letras nacionales. Más allá de la trascendencia de la literatura argentina, se trataría del primer Nobel de Literatura para el país.
La Academia Sueca anunciará la definición este jueves a las 8. El antecedente latinoamericano más reciente se remonta a 2010, cuando fue premiado el peruano Mario Vargas Llosa.
César Aira encabeza las opciones del país
El escritor y traductor César Aira es el autor argentino mejor posicionado en las cotizaciones previas. Con una producción prolífica, su nombre "cotiza" entre las 5 opciones principales del certamen global según una casa de apuesta.
Del centenar de libros de Aira, hay 2 publicaciones que tienen reconocimiento en todo el mundo: Cómo me hice monja (1993) y Un episodio en la vida del pintor viajero (2000).
Su vasto catálogo incluye Ema, la cautiva y La liebre. En 2021 recibió el Premio Formentor de las Letras, un galardón que también obtuvieron Jorge Luis Borges y Ricardo Piglia.
Mariana Enríquez y la consolidación del género
Mariana Enríquez es una de las principales referentes de la literatura de terror y el realismo oscuro latinoamericano. Su obra, atravesada por la violencia social, los fantasmas, los vínculos familiares y los traumas de la historia argentina, comenzó a expandirse con fuerza hacia el cine y las plataformas.
Entre sus principales libros se encuentran Bajar es lo peor (1995), su primera novela; Los peligros de fumar en la cama (2009), volumen de cuentos que la consagró; Nuestra parte de noche (2019), ganadora del Premio Herralde; y Un lugar soleado para gente sombría (2024), uno de sus trabajos más recientes.
En el terreno audiovisual, su obra tuvo una primera adaptación con Bajar es lo peor, llevada al cine en 2002 por Leyla Grünberg. En 2026 dio un nuevo salto con La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé. A esto se suma Mis muertos tristes, una miniserie de Netflix dirigida por el chileno Pablo Larraín.
Samanta Schweblin y la literatura contemporánea
Por su parte, Samanta Schweblin suma adhesiones dentro del grupo de escritoras latinoamericanas con proyección internacional. Autora de obras como Distancia de rescate (2014), Pájaros en la boca (2009) y Siete casas vacías (2015), la escritora de 48 años integra los análisis de medios internacionales como la radio pública sueca Sveriges Radio, detallan los medios especializados en literatura.
La prensa escandinava valora la capacidad de Schweblin para construir atmósferas inquietantes a partir de situaciones cotidianas. Su novela Distancia de rescate tuvo además su adaptación cinematográfica, lo que potenció su difusión global.
Premio Nobel de Literatura: los latinoamericanos ganadores
Desde 1901 se han realizado 117 entregas del Premio Nobel de Literatura a un total de 121 personas, de los cuales 6 de las distinciones fueron para referentes de Latinoamerica:
- Gabriela Mistral (Chile, 1945)
- Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967)
- Pablo Neruda (Chile, 1971)
- Gabriel García Márquez (Colombia, 1982)
- Octavio Paz (México, 1990)
- Mario Vargas Llosa (Perú, 2010)
Este miércoles en Estocolmo se anunció el Premio Nobel de Química 2026, el que fue otorgado a los investigadores Henri Kagan, de Francia, y Kenso Soai, de Japón, en reconocimiento a sus fundamentales aportes en el campo de la síntesis orgánica asimétrica.
En pocas palabras
- Argentina en la mira: tres escritores argentinos, César Aira, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin, son mencionados como posibles candidatos al Premio Nobel de Literatura 2026.
- Figuras destacadas: César Aira lidera las especulaciones locales, acompañado por la reconocida Mariana Enríquez y la emergente Samanta Schweblin.
- Expectativa nacional: el anuncio de la Academia Sueca este jueves podría significar el primer Nobel de Literatura para Argentina.