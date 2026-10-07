Premio Nobel de Química 2026: premiaron a dos científicos por revolucionar la síntesis de medicamentos

Química asimétrica: el trabajo se centra en la creación de moléculas con quiralidad específica, esencial para la seguridad y eficacia de fármacos.

La Academia sueca recibe anualmente propuestas de instituciones académicas de todo el mundo para conceder el galardón, que se otorga a un máximo de tres personas y está dotado con doce millones de coronas suecas (aproximadamente 1,06 millones de euros). Henri Kagan y Kenso Soai se suman así a la lista de 200 laureados que ha tenido el Nobel de Química desde su instauración en 1901.

“Este premio nos recuerda que los avances transformadores suelen surgir de una investigación constante, impulsada por la curiosidad, y que la importancia de los descubrimientos científicos fundamentales puede tardar muchos años, o incluso décadas, en ser plenamente apreciada”, detallaron.

La importancia de la síntesis orgánica asimétrica

La síntesis orgánica asimétrica es un área de la química que se enfoca en la creación de moléculas que poseen una quiralidad específica, es decir, que son imágenes especulares no superponibles entre sí. Esta propiedad es fundamental en la biología, ya que muchas moléculas biológicas, como los aminoácidos y los azúcares, son quirales y solo una de las dos formas especulares (enantiómeros) suele ser biológicamente activa o segura para el consumo humano.

El avance de Henri Kagan y Kenso Soai se centra en el desarrollo de métodos que permiten obtener de forma predominante un enantiómero deseado, optimizando así la producción de fármacos. Esto no solo mejora la eficacia de los medicamentos, sino que también reduce la posibilidad de efectos secundarios indeseados que podrían surgir si se administrara la forma especular inactiva o perjudicial. La autocatálisis, un proceso en el que un producto de una reacción promueve su propia formación, ha sido un elemento clave en la eficiencia de estas nuevas metodologías.

Contexto de los premios Nobel 2026

La entrega del Nobel de Química se suma a los galardones ya anunciados en otras disciplinas. El lunes anterior se otorgó el premio de Medicina a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por el desarrollo de la optogenética, una técnica revolucionaria para controlar neuronas mediante luz.

Ayer martes se otorgó el Premio Nobel de Física 2026 al investigador belga Francis Halzen. El reconocimiento distingue sus contribuciones decisivas al desarrollo del Observatorio IceCube y la consecuente detección de neutrinos de alta energía con origen astrofísico, un hito histórico logrado desde la Antártida.

Estos descubrimientos reflejan la continua evolución de la ciencia y la tecnología, con un reconocimiento cada vez mayor a la influencia femenina en la investigación. De las 200 personas que han ganado el Nobel de Química hasta 2024, ocho son mujeres, y cuatro de ellas han sido galardonadas en los últimos ocho años, marcando una tendencia positiva hacia una mayor equidad en el campo científico.

Mañana será el turno de el Premio de Literatura. El reconocimiento de la Paz se conocerá el viernes, en tanto que el de Economía se entregará el próximo 12 de octubre.