Premio Nobel de Física 2026: Francis Halzen fue premiado por detectar neutrinos cósmicos

Nacido en Bélgica y profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, Halzen lideró durante décadas las investigaciones científicas destinadas a comprender la radiación cósmica. Su liderazgo técnico posibilitó transformar una idea teórica en una herramienta efectiva de exploración del espacio profundo, permitiendo el rastreo metódico de los neutrinos en condiciones extremas.

EL Observatorio IceCube en la Antártida, desde donde se observaron los neutrinos.

Revelaciones de la física moderna sobre los neutrinos

Este hito representa un avance clave en la ciencia actual, ya que los datos recopilados por IceCube permiten estudiar fenómenos como agujeros negros supermasivos y brotes de rayos gamma. Las observaciones confirmadas por la academia sueca consolidan el método de detección que revolucionó la astrofísica contemporánea a través del estudio sistemático de los neutrinos.

La entrega de la prestigiosa distinción internacional reafirma el valor de las grandes instalaciones científicas globales para resolver preguntas estructurales de la materia. Los análisis derivados de los neutrinos captados en el Polo Sur continúan aportando datos esenciales para validar o ajustar los modelos cosmológicos vigentes.

El impacto de los neutrinos en la astronomía mundial

El galardón anunciado en Estocolmo incluye la medalla de oro, el diploma oficial y la asignación económica correspondiente fijada por la Fundación Nobel. La ceremonia formal de premiación se desplegará a fin de año, siguiendo la tradición institucional de la academia sueca para honrar a quien abrió la puerta al estudio profundo de los neutrinos.

Con esta distinción, la comunidad científica celebra el inicio de una era dorada en la astronomía multimensajera. La capacidad de rastrear neutrinos hasta sus fuentes primigenias promete develar enigmas que mantuvieron en vilo a los investigadores durante generaciones.

Este lunes le se entregó el Premio Nobel de Medicina a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus hallazgos sobre la optogenética, una técnica revolucionaria que permite activar o desactivar células nerviosas mediante luz y transformar el estudio sobre el funcionamiento de la actividad cerebral.

Mañana será el turno de la distición en Química y el jueves el de Literatura. El reconocimiento de la Paz se conocerá el viernes, en tanto que el de Economía se entregará el próximo 12 de octubre.