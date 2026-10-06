La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este martes el Premio Nobel de Física 2026 al investigador belga Francis Halzen. El reconocimiento distingue sus contribuciones decisivas al desarrollo del Observatorio IceCube y la consecuente detección de neutrinos de alta energía con origen astrofísico, un hito histórico logrado desde la Antártida.
Premio Nobel de Física 2026: Francis Halzen fue premiado por detectar neutrinos cósmicos
El galardón reconoce los aportes del científico belga en la detección de partículas subatómicas mediante el observatorio IceCube desde la Antártida
El trabajo galardonado se basó en el desarrollo e implementación del observatorio de partículas IceCube, una colosal estructura sumergida a más de 1.500 metros de profundidad en la masa helada del Polo Sur. Dicho complejo científico ha permitido captar información fundamental proveniente de los confines del universo, utilizando el hielo antártico como un detector gigante para registrar eventos cósmicos de extrema energía donde los neutrinos desempeñan un rol central.
El hallazgo de los neutrinos en el hielo antártico
Estas partículas subatómicas casi sin masa atraviesan la materia sin alterar su trayectoria. Gracias al diseño impulsado por el físico Francis Halzen, la comunidad internacional logró identificar el origen de estas señales astrofísicas, abriendo una nueva era en la observación astronómica no basada únicamente en la luz electromagnética. De este modo, los neutrinos se convierten en mensajeros clave de los fenómenos más violentos del espacio.
Nacido en Bélgica y profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, Halzen lideró durante décadas las investigaciones científicas destinadas a comprender la radiación cósmica. Su liderazgo técnico posibilitó transformar una idea teórica en una herramienta efectiva de exploración del espacio profundo, permitiendo el rastreo metódico de los neutrinos en condiciones extremas.
Revelaciones de la física moderna sobre los neutrinos
Este hito representa un avance clave en la ciencia actual, ya que los datos recopilados por IceCube permiten estudiar fenómenos como agujeros negros supermasivos y brotes de rayos gamma. Las observaciones confirmadas por la academia sueca consolidan el método de detección que revolucionó la astrofísica contemporánea a través del estudio sistemático de los neutrinos.
La entrega de la prestigiosa distinción internacional reafirma el valor de las grandes instalaciones científicas globales para resolver preguntas estructurales de la materia. Los análisis derivados de los neutrinos captados en el Polo Sur continúan aportando datos esenciales para validar o ajustar los modelos cosmológicos vigentes.
El impacto de los neutrinos en la astronomía mundial
El galardón anunciado en Estocolmo incluye la medalla de oro, el diploma oficial y la asignación económica correspondiente fijada por la Fundación Nobel. La ceremonia formal de premiación se desplegará a fin de año, siguiendo la tradición institucional de la academia sueca para honrar a quien abrió la puerta al estudio profundo de los neutrinos.
Con esta distinción, la comunidad científica celebra el inicio de una era dorada en la astronomía multimensajera. La capacidad de rastrear neutrinos hasta sus fuentes primigenias promete develar enigmas que mantuvieron en vilo a los investigadores durante generaciones.
Este lunes le se entregó el Premio Nobel de Medicina a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus hallazgos sobre la optogenética, una técnica revolucionaria que permite activar o desactivar células nerviosas mediante luz y transformar el estudio sobre el funcionamiento de la actividad cerebral.
Mañana será el turno de la distición en Química y el jueves el de Literatura. El reconocimiento de la Paz se conocerá el viernes, en tanto que el de Economía se entregará el próximo 12 de octubre.
En pocas palabras
- Premio Nobel de Física 2026: el galardón otorgado a Francis Halzen por sus contribuciones al observatorio IceCube.
- Detección de neutrinos: el científico belga fue reconocido por detectar partículas subatómicas de alta energía desde la Antártida.
- Nueva era astronómica: el hito abre la observación del universo más allá de la luz electromagnética.