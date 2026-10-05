El Premio Nobel de Medicina 2026 fue para una técnica que revoluciona el estudio del cerebro con luz

Según explicó el comité del Premio Nobel, este método permite analizar cómo intervienen las neuronas en procesos como los recuerdos, las emociones y los comportamientos en un cerebro vivo. La técnica se utiliza en laboratorios de investigación de distintos países para entender los mecanismos del sistema nervioso.

El trabajo de los 3 científicos tiene un antecedente clave en estudios con organismos unicelulares. Peter Hegemann y Georg Nagel descubrieron en algas la proteína canalrodopsina, capaz de responder a la luz y generar cambios eléctricos en las células. Ese hallazgo abrió el camino hacia un nuevo paradigma en el estudio del cerebro.

Cómo funciona la optogenética en el control neuronal

El paso decisivo llegó con el trabajo de Karl Deisseroth, quien aplicó el conocimiento sobre estas proteínas para desarrollar una herramienta de precisión capaz de controlar células nerviosas mediante impulsos de luz.

En términos simples, los investigadores incorporan genes específicos que producen proteínas fotosensibles en determinadas neuronas. Luego emplean un haz luminoso para activar o inhibir esas estructuras con exactitud temporal.

La precisión constituye uno de los mayores aportes de la optogenética. A diferencia de métodos tradicionales que afectan grupos neuronales amplios, esta técnica permite intervenir en poblaciones específicas y dentro de una escala de tiempo compatible con la comunicación neuronal.

El desarrollo de esta innovación científica permitió analizar de forma directa la relación entre determinados circuitos cerebrales y conductas concretas. Investigaciones posteriores utilizaron el método para estudiar fenómenos vinculados con la memoria, el movimiento, la ansiedad y las adicciones.

Impacto de la Optogenética: La técnica permite manipular neuronas con precisión, abriendo vías para tratamientos neurológicos

Los primeros trabajos que dieron forma a esta tecnología surgieron durante la década de 2000. Deisseroth y sus colegas demostraron que las proteínas fotosensibles podían transformarse en una herramienta clave para controlar neuronas en tiempo real.

Las aplicaciones médicas de la optogenética en patologías complejas

El galardón también pone el foco en las potenciales aplicaciones médicas que ofrece la optogenética. Aunque se utiliza de forma principal como método de investigación, sus resultados abren caminos hacia el tratamiento de enfermedades neurológicas.

Entre los campos estudiados sobresalen patologías como el párkinson y la epilepsia, además de trastornos vinculados con la depresión y la salud mental. La posibilidad de manipular circuitos específicos facilita comprender los mecanismos de estas afecciones.

Otra línea de investigación apunta a la recuperación de funciones perdidas. Existen ensayos que exploran el uso de la tecnología optogenética para intentar restaurar la visión, aunque estas pruebas todavía se encuentran en fase experimental.

El Premio Nobel de Medicina 2026 es compartido por Deisseroth, profesor de Stanford University, y los científicos alemanes Hegemann, de la Universidad Humboldt de Berlín, y Nagel, de la Universidad de Würzburg. El galardón reconoció una tarea que comenzó con el análisis de algas unicelulares y terminó convirtiéndose en uno de los pilares de la neurociencia moderna.

La distinción abrió este lunes la tradicional semana de los Premios Nobel. El martes se anunciará el ganador de Física, el miércoles será el turno de Química y el jueves el de Literatura. El reconocimiento de la Paz se conocerá el viernes, en tanto que el de Economía se entregará el próximo 12 de octubre.

El año pasado el Premio Nobel de Medicina o Fisiología de 2025 fue para los norteamericanos Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi "por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica".