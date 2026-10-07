Las Cataratas del Iguazú ofrecen una experiencia diferente durante octubre. El tradicional Paseo de Luna Llena permitirá recorrer de noche el sector de la Garganta del Diablo, con el paisaje iluminado por la luz natural de la luna.
Pasear por las Cataratas de noche y bajo la luz de la luna: fecha y precio de una experiencia única
El Parque Nacional Iguazú confirmó cinco noches de octubre para visitar la Garganta del Diablo bajo la luz de la luna. Hay cupos limitados
La propuesta del Parque Nacional Iguazú se realizará durante cinco jornadas: 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre. Las entradas se habilitan online con 30 días de anticipación y tienen cupos limitados.
La actividad comienza en la Estación Central, donde los visitantes toman el Tren Ecológico de la Selva hasta la estación Garganta del Diablo. Desde allí, el recorrido continúa a pie por las pasarelas sobre el río Iguazú Superior hasta llegar al balcón principal.
Paseo de Luna Llena en Cataratas: cómo es el recorrido
Durante aproximadamente dos horas y media, el sonido de las cascadas y la selva misionera adquieren especial protagonismo. La experiencia se divide en tres turnos: 19.45, 20.30 y 21.15.
Las pasarelas son 100% accesibles para personas con movilidad reducida. El valor informado para los adultos es de $95.000.
Los menores de 6 a 12 años pagan el 50% de la tarifa, mientras que los menores de 5 años ingresan sin cargo, aunque deben contar con reserva previa.
La actividad permite conocer una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo fuera del horario habitual y disfrutar de las Cataratas del Iguazú desde una perspectiva completamente diferente.
En pocas palabras
- Experiencia Nocturna: el Parque Nacional Iguazú ofrecerá visitas a la Garganta del Diablo bajo la luz de la luna en cinco fechas de octubre.
- Detalles del Paseo: la actividad incluye un recorrido en tren y pasarelas, con tres turnos de inicio y un valor de $95.000 para adultos.
- Inscripción: las entradas son online, con cupos limitados y se habilitan con 30 días de anticipación.