Pasear por las Cataratas de noche y bajo la luz de la luna: fecha y precio de una experiencia única

Paseo de Luna Llena en Cataratas: cómo es el recorrido

Durante aproximadamente dos horas y media, el sonido de las cascadas y la selva misionera adquieren especial protagonismo. La experiencia se divide en tres turnos: 19.45, 20.30 y 21.15.

Las pasarelas son 100% accesibles para personas con movilidad reducida. El valor informado para los adultos es de $95.000.

Los menores de 6 a 12 años pagan el 50% de la tarifa, mientras que los menores de 5 años ingresan sin cargo, aunque deben contar con reserva previa.

La actividad permite conocer una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo fuera del horario habitual y disfrutar de las Cataratas del Iguazú desde una perspectiva completamente diferente.