¿Cerro o montaña? La diferencia que explica por qué el Aconcagua lleva un nombre que puede confundir

El Aconcagua es el Coloso de América. Imponente. Foto: archivo.

Los cerros, en cambio, suelen presentar alturas menores, perfiles más redondeados u ondulados y pendientes relativamente suaves. En algunas clasificaciones geomorfológicas se los ubica por debajo de los 100 o 200 metros de altura relativa, aunque tampoco se trata de un límite científico universal.

El origen también puede ser diferente. Las montañas pueden formarse por grandes procesos tectónicos, como el choque y desplazamiento de placas que provoca el plegamiento y elevamiento de la corteza. Los cerros, por su parte, pueden surgir por erosión diferencial, sedimentación, fallas menores o antiguos procesos volcánicos.

Pero hay un detalle que puede generar confusión, especialmente en América Latina: el nombre tradicional de un lugar no necesariamente coincide con su clasificación geográfica.

Ese es justamente el caso del Aconcagua, el coloso de América

Aunque históricamente se lo conoce como Cerro Aconcagua, desde el punto de vista geográfico es una montaña. Con una altitud oficial de 6.960,8 metros sobre el nivel del mar, es la elevación más alta de América, del hemisferio occidental y del hemisferio sur.

Un cerro no es lo mismo que una montaña. Y viceversa. Imagen ilustrativa.

Algo similar ocurre con otros grandes relieves de la región. El Cerro El Plomo, en Chile, alcanza los 5.424 metros sobre el nivel del mar, mientras que el Cerro de la Silla, en México, supera los 1.800 metros. Solo por dar algunos ejemplos.

Esto demuestra que las palabras utilizadas en los nombres propios responden muchas veces a la historia, la cultura y la toponimia de cada región, y no necesariamente a una clasificación científica estricta.

Por eso, llamar “cerro” al Aconcagua no significa que geográficamente sea un cerro: su denominación tradicional y su naturaleza geomorfológica son cuestiones diferentes.