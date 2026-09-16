El gobierno nacional resolvió acelerar las conversaciones legislativas para aprobar el proyecto de Presupuesto 2027 y avanzar en la suspensión de las PASO. Para destrabar la negociación, Diego Santilli y otros funcionarios del Gabinete recibirán en la Casa Rosada a siete gobernadores con la meta de acordar las partidas y garantizar el quorum en Diputados.
Diego Santilli se reúne con 7 gobernadores para acelerar el Presupuesto y frenar las PASO
La Casa Rosada busca destrabar partidas provinciales con vistas al Presupuesto 2027 y suspender las primarias en la Cámara de Diputados
El Presupuesto 2027 contempla entre sus pautas macroeconómicas un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación acumulada anual del 18% y un dólar oficial de $1.847 para diciembre del próximo año.
Las partidas del Presupuesto 2027 en el centro de la negociación
La ronda de encuentros estará encabezada por las autoridades nacionales, quienes mantendrán reuniones de trabajo individuales y en bloques reducidos con los representantes del interior. El propósito central de la administración radica en alinear posturas sobre el nivel de gasto público proyectado para el próximo ejercicio financiero, la distribución de los fondos coparticipables y la continuidad del financiamiento en obras de infraestructura en ejecución.
Desde la sede del Ejecutivo remarcan que la premisa innegociable de la propuesta oficial es sostener el equilibrio fiscal en las cuentas públicas. No obstante, las comitivas acudirán a Balcarce 50 con un temario de demandas concretas que abarca el pago de deudas previsionales, recursos para el transporte y certezas sobre la asignación de programas descentralizados.
La suspensión de las PASO condiciona el Presupuesto 2027
Diego Santilli tiene agendado recibir este miércoles a la tarda a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
El jueves, Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo mantendrán un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. El mismo jueves, pasado el mediodía, Santilli recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
El temario impulsado por las autoridades excede la ingeniería contable de las planillas financieras. En la mesa de diálogo se incluyó la reforma electoral para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida vinculada a la discusión sobre el Presupuesto 2027 debido al costo operativo de los comicios.
Cualquier modificación en el régimen electoral requiere mayoría calificada en el Congreso, por lo que el consenso con los jefes provinciales resulta clave para dictaminar en comisiones. En los despachos oficiales confían en que el argumento del ahorro fiscal encuentre eco favorable en la dirigencia, donde se analiza unificar el calendario de votación para reducir erogaciones extraordinarias.
En pocas palabras
- Presupuesto 2027: la Casa Rosada busca acelerar su aprobación con gobernadores.
- Suspensión PASO: negociación paralela para frenar las primarias obligatorias.
- Encuentros clave: Diego Santilli recibirá a siete mandatarios provinciales en la Casa Rosada.