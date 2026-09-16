Diego Santilli se reúne con 7 gobernadores para acelerar el Presupuesto y frenar las PASO

Desde la sede del Ejecutivo remarcan que la premisa innegociable de la propuesta oficial es sostener el equilibrio fiscal en las cuentas públicas. No obstante, las comitivas acudirán a Balcarce 50 con un temario de demandas concretas que abarca el pago de deudas previsionales, recursos para el transporte y certezas sobre la asignación de programas descentralizados.

Luis Caputo y Diego Santilli buscarán al apoyo de los gobernadores para el Presupuesto y las PASO.

La suspensión de las PASO condiciona el Presupuesto 2027

Diego Santilli tiene agendado recibir este miércoles a la tarda a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

El jueves, Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo mantendrán un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. El mismo jueves, pasado el mediodía, Santilli recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El temario impulsado por las autoridades excede la ingeniería contable de las planillas financieras. En la mesa de diálogo se incluyó la reforma electoral para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida vinculada a la discusión sobre el Presupuesto 2027 debido al costo operativo de los comicios.

Cualquier modificación en el régimen electoral requiere mayoría calificada en el Congreso, por lo que el consenso con los jefes provinciales resulta clave para dictaminar en comisiones. En los despachos oficiales confían en que el argumento del ahorro fiscal encuentre eco favorable en la dirigencia, donde se analiza unificar el calendario de votación para reducir erogaciones extraordinarias.